Flixbus åbner flere nye busforbindelser mellem Fyn og Jylland

Der er kommet et nyt alternativ for fynboere, som rejser mellem Odense og flere byer i det sydjyske. Selskabet Flixbus har nemlig præsenteret 38 nye busforbindelser i Danmark, og seks af dem forbinder Odense med byer i Sydjylland.

Det er den nye fjernbuslov, som i februar blev vedtaget af den daværende regering med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der har givet mulighed for, at flere danske byer kan blive forbundet af en busforbindelse. Loven trådte i kraft den 1. juli.

Seks nye busforbindelser fra Odense De nye ændringer betyder, at passagerer nu kan tage bussen fra Odense og til seks nye byer i Jylland. Odense - Aabenraa Odense - Esbjerg Odense - Haderslev Odense - Kolding Odense - Sønderborg Odense - Vejle

Med den nye lov skal der kun være minimum 75 kilometer mellem den by, hvor passageren stiger på, og den by, hvor passageren stiger af. Tidligere skulle der minimum være 150 kilometer.

- Vi har glædet os meget til at åbne de nye forbindelser og udvide rutenetværket, så vi nu har stop i 48 byer over hele landet. Vi håber, at danskerne vil tage lige så godt imod vores nye tilbud, som de hidtil har taget imod vores fjernbusser, siger Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark.

Tre nye ruter i Danmark

Samtidig har selskabet også præsenteret tre helt nye ruter i Danmark: Aalborg - Esbjerg, Aalborg - Sønderborg og Nakskov - København.

Flixbus har opereret i Danmark siden foråret 2017, men det er første gang, at byerne Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing Falster, Vordingborg og Næstved er med på rutekortet.

Med de 38 nye busforbindelser har Flixbus nu 128 forbindelser i Danmark. Der er 48 stoppesteder i Danmark. De nye ændringer trådte i kraft den 12. juli.