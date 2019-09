Fangelvej: Flere partier fjerner det fulde ansvar fra medarbejderne

- Det er ikke entydigt, at ansvaret ligger ét sted. Det er et større problem end som så.

Sådan lød det fra socialdemokraten, Kasper Ejlertsen, efter et mere end to timer langt møde i Ældre- og Handicapudvalget i dag, hvor der kun var et punkt på dagsordenen: Sagen om en kvindes død på Botilbuddet Fangelvej.

Samme melding kom der fra Venstres Sanne Skougaard Andersen:

- Jeg er ikke overbevist om, at der kun er et ansvar ved medarbejderne.

Reagerede ikke på faresignaler

Kvinden døde den 20. maj, efter at personalet i ugen op til dødsfaldet ikke reagerede på flere klare faresignaler. En sag hvor Odense Kommune indtil videre har placeret det fulde ansvar for det kritisable forløb hos medarbejderne. Fire er blevet fyret, og yderligere otte har fået en skriftlig advarsel.

Det fortalte TV 2/Fyn, men siden har vi afsløret, at medarbejderne arbejdede efter gamle medicininstrukser, som skulle være fjernet allerede i oktober 2018 - otte måneder før kvinden døde. Instrukser, som ledere, sygeplejersker og en socialoverlæge godt vidste, burde være fjernet.

Undrende politikkere

Instrukserne blev fjernet fire dage efter kvindens død, men ifølge TV 2/Fyns oplysninger kendte den øverste ledelse i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke til de gamle instrukser, da de pålagde medarbejderne det fulde ansvar for det kritisable forløb. Det vækker undren blandt politikerne.

- Jeg synes, at det er dybt tragisk, at vi politikere kan få oplysninger efter, at TV 2/Fyn har fortalt om dem. Det er jo ikke måden at gøre det på, siger Christel Gall, Dansk Folkepartis medlem af udvalget.

- Jeg har et indtryk af, at der er nogle ting, som først inden for de seneste par dage er kommet frem til den øverste ledelse. Jeg forstår ikke, hvordan det kan forekomme, og det er dét, den eksterne undersøgelse skal afdække, siger Sanne Skougaard Andersen (V).

Undersøgelse igangsat

Odense Kommune er allerede igang med at forberede en ekstern undersøgelse af hele forløbet. Det er revisions- og rådgivningshuset BDO, der får den opgave.

- Nu skal vi have sat den undersøgelse igang, så vi kan komme til bunds i denne sag, siger Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell (C).

Han bakkes op af Socialdemokratiet.

- Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem der har vidst hvad og hvornår. Og hvilken andel har de forskellige implicerede i sagen, slutter Kasper Ejlertsen (S).