Flere penge giver flere hænder til ældre

Faaborg-Midtfyn Kommune afsætter nu flere penge til at hjælpe de ældre, der bor på plejehjemmene.

Nu kommer der flere hænder til at hjælpe de ældre på plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det lover kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune godkendte mandag aften, at der skal afsættes midler fra Finansloven 2018 til bedre bemanding på plejehjemmene.

- Vi har valgt, at midlerne skal gå til vores plejehjem. Vores borgere vil gerne bo hjemme, så længe det er muligt, men det medfører også, at de har et større plejebehov, når de kommer på plejehjem. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan få mere personale på vores plejehjem, så vi kan give borgerne den nødvendige pleje og omsorg, siger Herdis Hanghøi (V), der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget.

Det drejer sig om 5.560.000 kroner, der går til alle plejehjem i kommunen, hvor beløbet bliver fordelt alt efter, hvor mange ældre, der er på plejehjemmene.

80 procent af pengene skal gå til at give de deltidsansatte på plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune flere timer. Det betyder, at alle de deltidsansatte vil bliver tilbudt flere timer af deres nærmeste leder.

20 procent af pengene skal gå til nyansættelser.

Men hvis der ikke er nok, der tager imod de flere timer på arbejdsplanen, vil de resterende penge også gå til nyansættelser.

