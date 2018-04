Flere Reumert-nomineringer til fynske teatre

Odense Teater er nomineret i tre kategorier til Årets Reumert uddeling, mens Baggårdsteatret i Svendborg også er nomineret.

Årets musical-og musikteater, Årets kvindelige hovedrolle og Årets kvindelige ensemblerolle. Odense Teater er nomineret i alle tre kategorier, når Reumert-statuetterne skal uddeles den 9. juni.

Nomineret er også Baggårdsteatret i Svendborg. I kategorien Årets børne-og ungdomsforestilling er stykket "Knud Romers ABC" nomineret. Stykket blev til i et samarbejde mellem Baggårdsteatret, Den Fynske Opera og Danseteatret sART.

Så længe mit hjerte slår

Det er forestillingen "Så længe mit hjerte slår", der har fået Odense Teater med i opløbet om den prestigefyldte pris som Årets musical- og musikteater.

Stykket fra 2017 blev opført som en hyldest til sangene fra Giro 413, og i en af hovedrollerne kunne man opleve skuespilleren Natali Vallespir Sand.

Hendes præstation i stykket har sikret hende en plads blandt de nominerede i kategorien Årets kvindelige hovedrolle. Natali Vallespir Sand kan, som fastansat hos Odense Teater, inden længe opleves på scenen i farcen "Ding Dong".

I kategorien Årets kvindelige ensemblerolle er det også et af Odense Teaters kendte ansigter, der er nomineret. Det er Betty Glosted, der for sin rolle som sydstatsmor i musicalen "Catch Me If You Can", har fået en nominering.

Det er Bikubenfonden, der siden 1998 har sat fokus på den levende scenekunst med Reumert-priserne. Du kan se alle de nominerede til prisuddelingen på aaretsreumert.dk.

