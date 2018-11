Flere sengepladser på vej til hjerneskadede

Der er rigtig travlt på de neorologiske afdelinger på sygehusene i Svendborg og Grindsted. Her kan flere og flere patienter, som har erhvervet sig en hjerneskade, nemlig få en specaliseret genoptræning.

Og det er populært.

I 2018 har belægningen på afdelingerne i Svendborg og Grindsted indtil videre været på hele 98 procent, og antallet af patienter, der er blevet udskrevet, er steget med henholdsvis 35,9 procent og 48,6 procent.

Med flere senge kan vi forhåbentlig få ventetiden på specialiseret genoptræning ned. Stephanie Lose, formand, Region Syddanmark, Venstre

Dermed luner Region Syddanmarks' beslutning om at udvide antallet af senge. Det fremgår af en pressemeddelse.

I Svendborg kommer der to ekstra sengepladser, mens der bliver oprettet to og en halv ekstra senge i Grindsted.

- Det er meget positivt, at vi nu er i stand til at øge antallet af senge på de to neurologiske afdelinger. Med flere senge kan vi forhåbentlig få ventetiden på specialiseret genoptræning ned. Jo hurtigere disse patienter kommer i gang med genoptræningen, jo hurtigere kan de genvinde deres førlighed – og komme bedst muligt tilbage til en hverdag, som før de fik en hjerneskade, siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Læs også OUH slankes: 170 sengepladser forsvinder

I september valgte politikerne i Region Syddanmark at afsætte fire millioner kroner ekstra til sengepladser på de neurologiske afdelinger i Svendborg og Grindsted.

Genoptræning til flere

Ifølge Region Syddanmark skyldes den øgede efterspørgsel på genoptræning på de neurologiske afdelinger, at vi bliver flere ældre. Dermed er der flere som bliver ramt af blodpropper og blødninger i hjernen, og derfor flere som får en hjerneskade.

- Med de ekstra senge i Grindsted og Svendborg giver vi flere patienter mulighed for at få en genoptræning med høj intensitet i et tværfagligt miljø bestående af læger, terapeuter, plejepersonale, neuropsykologer og talepædagoger, fortæller Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

I dag er der 37 sengepladser på den neurologiske afdeling i Svendborg, mens der er 26 senge i Grindsted. De ekstra senge, der nu kommer til de to afdelinger, forventes at kunne tages i brug i løbet af 2019.

Læs også Barselsafdeling fjerner otte senge: Syv sygeplejersker fyres