Ny strategi: Flere skal gøre som Jesper og gå efter ledige jobs

Fremover skal ledige i Odense klædes bedre på, når de søger job.

Det vedtog Beskæftigelses- og socialudvalget tirsdag med den såkaldte opkvalificeringsstrategi, som skal hjælpe kommunen til at få ledigheden bragt ned på landsgennemsnittet.

Med strategien vil jobcentrene fremover spille en mere aktiv rolle og tilbyde kurser, som er målrettet arbejdsmarkedets behov. Samtidig får ledige mulighed for at komme i praktik hos lokale virksomheder, der kan vurdere, hvilke kompetencer den ledige mangler.

- Det handler om at løfte nogle ledige, som mangler nogle kompetencer til at gå ud i de job, der er. Undervejs skal de bruge noget opkvalificering, og der er det bare vigtigt, at det foregår i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

De senste ledighedstal fra september 2019 viser, at Odense Kommune har en ledighed på 4.8 procent, mens den på landsplan er 3,7 procent.

Det har været berigende for mig at komme lidt tilbage på skolebænken og møde andre mennesker. Jesper Bekker Rasmussen, elev, AMU-Fyn

- Vi har en stor gruppe af ledige, ikke mindst ufaglærte og kortuddannede, som har behov for at blive opkvalificeret til de job, der er. På den anden side har vi nogle virksomheder, som mangler arbejdskraft. Og det er det, det handler om; at løfte nogle ledige, som mangler nogle kompetencer til at gå ud i de job, der er, forklarer Brian Dybro (SF).

Til gavn for virksomhederne

En af de virksomheder, som allerede samarbejder med kommunen, er transportvirksomheden Bergholdt. Virksomheden er en del af en branche, hvor det lige nu er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Derfor er de positive over for kommunens nye strategi, hvor ledige skal opkvalificeres.

- Overordnet set, så handler det jo om, at vores branche bliver ved med at have mennesker nok, der gider at hjælpe os med at køre for vores kunder. Og det får vi ud af det på den lange bane, fortæller John Bergholdt, der er vognmand hos Bergholdt.

En af de ledige, som er i gang med opkvalificering, er Jesper Bekker Rasmussen fra Odense. I april måned sagde han sit daværende job op med ønsket om at prøve noget andet. Det fortalte han på jobcenteret, der sendte ham videre i et opkvalificeringsforløb.

- Det har været berigende for mig at komme lidt tilbage på skolebænken og møde andre mennesker. Men det vigtigste er nok jobbet, der er kommet i sigte, siger Jesper Bekker Rasmussen.

Indtil videre er han i gang med at tage kørekort til bus og erhverv ved AMU-Fyn. Når det er overstået, er planen, at han skal starte op som chauffør hos Bergholdt til januar 2020.

- Jeg satser på, at det er et job, hvor jeg glæder mig til at komme på arbejde. Og det forventer jeg nu, fortæller Jesper Bekker Rasmussen.