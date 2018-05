Flere skattefrie kroner til feriehusudlejerne

Et flertal i Folketinget har fredag besluttet at hæve bundfradraget for feriehusudlejning. Det betyder flere skattefrie kroner til udlejerne.

Flere feriehusudlejere skal have større motivation til at udleje deres feriehus. Det er målet med Folketingets beslutning om fredag at hæve bundfradraget for feriehusudlejning.

Fradraget bliver næsten fordoblet fra det nuværende 21.900 til 40.000 kroner, hvilket betyder, at feriehuseudlejerne får flere skattefrie kroner mellem hænderne.

Fordoblingen vækker glæde på Nordfyn, hvor kommunen især i højsæsonen mangler feriehusudlejninger.

- Det er ubetinget en god nyhed. Vi mangler, særligt i højsæsonen, feriehuse til udlejning, og mon ikke cool cash kunne være en kraftig motivation i overvejelserne om også at bruge sit feriehus til udlejning?, siger Per Olesen, der er direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme i en pressemeddelse.

Kan skabe lokale arbejdspladser

Ifølge en analyse foretaget af Dansk Erhverv, så vil 1000 flere udlejede feriehuse på landsplan skabe 400.000 flere overnatninger og medføre en øget turismeomsætning på 250 millioner kroner.

I Nordfyns Kommune vil flere overnatninger i sidste ende kunne skabe flere lokale arbejdspladser.

- Når flere lejer ud, får vi flere overnatninger. Flere overnatninger skaber øget lokal omsætning, og øget lokal omsætning er med til at sikre og udvide antallet af lokale arbejdspladser, siger Per Olesen.

Den nye aftale er kun gældende for feriehusudlejere, der udlejer gennem et bureau. Til gengæld virker den med tilbagevirkende kraft, så feriehusudlejere kan nå at få glæde af det hævede bundfradrag i 2018-sæsonen.