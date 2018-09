Flere tusind så på Nyt OUH

Odense Universitetshospital holdt søndag åbent hus.

I omegnen af 2.500 personer besøgte søndag den 800.000 kvardratmeter store byggegrund, hvor Fyns nye supersygehus med tiden kommer til at ligge.

Når tiden er moden vil Odense Universitetshospital være Danmarks største nybyggede universitetshospital, så der var nok at kigge - selvom sygebuset først ventes at stå helt færdigt i 2022.

- Vi synes jo det at bygge et helt nyt universitetshospistal her på Fyn er en meget, meget stor ting, som potentielt bererer mange fynboer, om det nu er som patient eller pårørende eller som ansat. Så det er en stor ting, sagde Torben Hedegaard, som er sygehusdirektør med ansvar for Nyt OUH.

- Vi synes vi i gang med at skabe et lille stykke Danmarkshistorie, så det vil vi selvfølgelig rigtig gerne vise frem, tilføjede han.

Det får man ikke så tit lov til

Og vist frem blev det gigantiske projekt. Blandt andet med store plancher med tekst og billeder og live fra en drone, som blev sendt i luften for at overflyve byggepladsen hver halve time.

- Det er spændende at se så gigantisk et byggeprojekt. Det er ikke særlig tit man får lov til det, sagde Anders Clausen, som var afsted med hustruen Camilla og børnene Valdemar og Kathrine.

For Anna Lund var det ikke kun fascinationen af det gigantiske byggeri der trak. Der var nemlig en mulig fremtid at kigge på:

- Det er spændende at følge med i, hvad der foregår og hvad der kommer til at blive ud af det Nyt OUH, men også af det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som jeg jo går på, sagde Anna Lund.

Er det en fremtidig arbejdsplads for dig?

- Ja, det håber jeg da, svarede hun med et håbefuldt smil.

110 år senere ...

Når dørene efter planen åbner om fire års tid vil Nyt OUH, som det hedder i dagligdagen, afløse det nuværende Odense Universitetshospital på J. B. Winsløws Vej som Fyns hovedhospital.

Det sygehus når så lige at runde 110 år. Det åbnede i 1912 som Odense Amts og Bys Sygehus, og har siden 1966 varetaget den kliniske undervisning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Navnet blev i 1970 ændret til Odense Sygehus, mens det i 1994 ændredes til det nuværende.

