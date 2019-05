Dyster fremtid: Flere tusinde færre varme hænder om få år

79-årige Åse Bak fra Middelfart er afhængig af den hjælp fra Sosu-medarbejderne i kommunen. Når de kommer på besøg hos hende, er der kun lige tid til, at hun kan få skiftet sin bluse, få støttestrømper på og blive friseret.

- De er rigtig pressede, det er de. De har travlt. Det er jo ikke deres skyld, at de har så travlt. De gør jo, hvad de kan, siger Åse Bak.

Åse Bak skal have hjælp hver dag, fordi hun lider af knogleskørhed.

- Det tager næsten en time at få blusen af, og det er fordi jeg ikke kan med min arm.

Hun sætter stor pris på den hjælp, hun får.

- Det betyder rigtig meget. Også at blive friseret. Det har meget at sige, siger Åse Bak.

Stor mangel på sosu'er

Ifølge FOA kommer der til at mangle knap 3700 sosu'er i 2028 på Fyn. Allerede nu har Middelfart kommune svært ved at ansætte sosu-medarbejdere nok.

- Det er til tider ganske svært at få de medarbejdere, vi har brug for. De kan arbejde rigtig bredt, og der er stor efterspørgsel på deres kompetencer. Så det er nok den gruppe, vi har sværest ved at rekruttere, siger Kitt Petersen, der er seniorvelfærdschef i Middelfart Kommune.

De mangelende hænder skaber stor frustration hos eleverne på Social- og Sundhedsskolen i Middelfart, som mandag var samlet til et debatmøde.

- Det betyder, at jeg ikke kan give den omsorg og pleje til alle. Jeg skal prioritere, hvem skal have mest, og hvem skal ikke have så meget, fortæller Laura Busk Hauge, der læser på uddannelsen.

Eleverne frygter, at det får konsekvenser for den nære velfærd.

- Jo mindre tid vi bruger ved borgeren, jo mindre tid har vi til at knytte et bånd til dem, for vi skal jo vide, hvad deres livshistorie er. På den måde har vi en bedre mulighed for at hjælpe dem, siger Nicklas Busch Bendtsen, der også går på skolen.

Den bekymring deler Kitt Petersen. Hun mener, at løsningen ikke kun skal findes ved at ansætte flere sosu-medarbejdere. Løsningen skal findes i samspil med velfærdsteknologi og øget rehabilitering.

- De understøtter jo hinanden. Jo bedre vi er til at finde løsninger, der erstatter hænder, jo bedre vi er til at hjælpe borgere med at genvinde deres kræfter, jo bedre. Det er jo også en måde at håndtere den øgede efterspørgsel der er på hjælp. Det at få lov til at vende tilbage til det liv, man har levet, og kunne klare sig selv, siger Kitt Petersen.

Vil være ked af det

Hvis det kommer til at knibe med tiden i fremtiden, har Åse Bak et bud på en løsning:

- Jeg vil være ked af det, det er da klart. Men så må jeg jo klippes korthåret. Der er jo ikke andet for.