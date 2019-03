Flere ungdomsboliger på vej i Odense

I Gartnerbyen er bygninger begyndt at stige op af den jord, der mandag var en mudret masse efter et kraftigt morgenregnskyl, og snart går byggeriet af 49 ungdomsboliger også i gang tæt på Middelfartvej og Bolbro Bakke.

Tidligere Odense-borgmester Anker Boye er bestyrelsesformand for Gartnerbyen, og sammen med bestyrelsesformanden for Fyns Almenyttige Boligselskab satte han mandag spaden i jorden for at markere, at selskabet nu også er klar til at komme i gang på grunden.

Gartnerbyen består af et kæmpe areal tæt på Odense Centrum, der er delt op i tre lokalplaner. Grundene i første lokalplan er i følge Anker Boye udsolgt, og der er godt gang i salget af grundene i anden lokalplan, lyder det fra bestyrelsesformanden.

1.500 boliger i Gartnerbyen

Når hele området er færdigt, vil Gartnerbyen bestå af 1.500 boliger, der vil være en blanding af ejerboliger, lejeboliger og erhvervslejemål.

Og de unge får altså deres del af området.

- Det var ungdomsboliger, der var kvote til. Det har der været de seneste fem år, fordi der har været mangel på ungdomsboliger i Odense Kommune. Vi synes også, at det er meget ideelt med letbanen lige uden for døren, så dem der ikke har en bil, kan stige på letbanen her om et par år. Så det bliver super, siger Erling Nielsen, der er betyrelsesformand i Fyns Almenyttige Boligselskab.

De 49 ungdomsboliger forventes klar omkring studiestart i 2020. Der bygges yderligere 86 ungdomsboliger i Gartnerbyen.