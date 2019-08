Nyborg udvider ordning: Flere unge fra misbrugsfamilier får hjælp

Fremover vil nyborgensere mellem 25 og 35 år, der er vokset op med alkohol- eller stofmisbrug i familien, få mulighed for at få hjælp.

Det er ofte på det tidspunkt i livet, at filmen knækker. Anja Kongsdal, formand for Social- og Familieudvalget i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med organisationen TUBA, der tilbyder terapi og rådgivning til unge.

- Det er ofte på det tidspunkt i livet, at filmen knækker. De når et punkt, hvor de indser, at de har brug for hjælp. Det er vigtigt, at vi har mulighed for at give dem den hjælp. TUBA har specialviden på området og er hamrende dygtige. Og det er vigtigt, at de unge får den rigtige hjælp fra start, fortæller Anja Kongsdal (V), der er formand for Social- og Familieudvalget i Nyborg Kommune til TV 2/Fyn.

De unge i Nyborg mellem 14 og 24 år får allerede hjælp af TUBA, men fremover vil også de lidt ældre kunne få gratis terapi i afdelingen i Odense.

- Vi skal have skabt nogle hele mennesker, der kan blive selvkørende i deres eget liv. Det er det vigtigste. De skal have ryddet op og have ro i deres liv, for det har konsekvenser at vokse op med misbrug. Nogle klarer det selv. Men dem, der ikke har styrken eller overskuddet til at klare det selv, eller som ikke får hjælp via tilfældigheder, skal også have hjælp, siger Anja Kongsdal.

Konsekvenser i voksenlivet

Angst og lavt selvværd er nogle af de konsekvenser, som det kan have at vokse op med en mor eller far, der drikker eller tager stoffer.

- Det, at være vokset op med forældre der har et misbrug, kan give senfølger langt op i ungdoms- og voksenlivet. Ofte viser konsekvenserne sig først, når de unge skal til at etablere deres eget voksenliv. Vi er derfor glade for, at samarbejdet med Nyborg Kommune betyder, at vi også kan hjælpe denne aldersgruppe med at håndtere de konsekvenser, de oplever efter en barndom, hvor alkoholen eller stofferne fyldte mere end hensynet til børnene, siger TUBAs landsleder Henrik Appeli i en pressemeddelelse.

Og at behovet er der, har allerede vist sig. De første unge har nemlig henvendt sig til TUBA.

- Vi oplever et behov for at få set på vores misbrugsområde. Vi har en udfordring på det område. Om det er den her specifikke aldersgruppe, det er svært at sige. Men der er et generelt behov for, at vi ser på området, forklarer Anja Kongsdal.

Ønske om lokal afdeling

Terapien og rådgivningen foregår på nuværende tidspunkt i Odense. Men formanden for Social- og Familieudvalget håber, at man på sigt vil kunne etablere en lokal afdeling for hele gruppen (14-35 år, red.) i Nyborg.

- Jeg er ikke i tvivl om, at flere ville tage imod tilbuddet, hvis ikke de skulle til Odense, men i stedet for kunne benytte sig af en lokal afdeling her i Nyborg. Det ville være det bedste, fortæller Anja Kongsdal.