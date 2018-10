Flere unge går i solarie: - Udseende betyder mere end kræftrisiko

Solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft og gælder særligt for børn og unge.

- Hudkræft er den kræftform, der er mest udbredt, men modermærkekræft er den type, der rammer flest unge kvinder, og det er bekymrende, siger Trine Westergaard, der er hudlæge på Odense Universitetshospital.

Jeg startede med at tage sol omkring min konfirmation, da jeg var 13 år. Der starter man jo, fordi man gerne vil se godt ud og være solbrun og lækker Alberte Jørgensen

Og årsagen til hud- og modermærkekræft skyldes sol blandt andet fra naturen og solarier.

I Danmark er der modsat mange andre lande ingen nedre aldersgrænse for solariebrug.

Hvis den danske solarielov fra 2014 havde indeholdt en aldersgrænse på 18 år, ville det på længere sigt have hindret tusindvis af tilfælde, viser en ny rapport fra TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse.

TV 2/Fyn har spurgt tilfældig unge på gaden, der tager solarie, hvorfor de gør det, når de ved, at der er en øget risiko for at udvikle hud- og modermærkekræft.

Det er særligt farligt med skoldninger især, når vi taler om modermærkekræft. Får man skoldninger i barndommen, er det mere problematisk end som voksen, fordi man som barn derved er mere udsat for at udvikle kræft som voksen Tine Vestergaard, overlæge, OUH

- Jeg tænker ikke over det. Det er en luksus, jeg gør for mig selv for at se godt ud, siger Isabella Enemark.

Ifølge de unge på Odenses gader er solarie forbundet med et pænere udseende.

- Jeg synes, man ser pænere ud, når man har fået lidt kulør. Så bruger jeg også mindre make-up, og så er jeg fri for at stå så tidligt op om morgenen, siger 19-årige Alberte Jørgensen.

Ifølge overlæge Tine Vestergaard møder de mange patienter, der er soldyrkere. Og her kan solarier være farlige grundet kraftig sol på relativ kort tid.

- Det er særligt farligt med skoldninger især, når vi taler om modermærkekræft. Får man skoldninger i barndommen, er det mere problematisk end som voksen, fordi man som barn derved er mere udsat for at udvikle kræft som voksen, fortæller Tine Vestergaard.

Aldersgrænse for solarie

I solarieloven fra 2014 argumenterede politikere med, at solarieforbruget blandt unge var faldende, men det er det ikke længere.

I 2013 gik ti procent af de 15 til 25-årige i solarie. I dag er andelen steget til 12 procent.

- Tallene her peger i en anden retning, end vi har set tidligere, og det gør, at vi skal være opmærksomme på udviklingen, siger Jane Heitmann (V).

Hvad er det for en oplysning, de unge skal have?

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt at man i de forskellige solcentre er meget opmærksom på, hvor man sætter oplysningerne op. Vi har naturligvis et ansvar på politisk hold, men før vi gør mere, er vi nødt til at følge udviklingen. Længe har solariebruget været faldende, og nu er den stigende. Det er noget, vi ikke har set før, siger Jane Heitmann (V).

Og hvis man spørger de unge, om en aldersgrænse vil ændre brugen af solarie, er der delte meninger.

- Jeg tror ikke, det vil ændre noget, hvis der kom aldersgrænse på, hvornår man må bruge solarie. Loven bliver også brudt nu, hvor mange unge køber alkohol og ryger, før de er 16 og 18 år. Unge gør, hvad der passer dem, siger 22-årige Isabella Enemark.

- Hvis det var ulovligt, ville jeg ikke tage sol, som jeg gør omkring to gange om måneden lige nu, siger Mohammed Abouhachem på 17 år.

Fakta: I 1992 blev solarier klassificeret som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, og i 2009 fastslog WHO, at uv-stråling fra solarier med sikkerhed er kræftfremkaldende.

Jo flere gange man går i solarium, jo større er risikoen for at få kræft.

Alt solariebrug er skadeligt, selvom du kun bruger det sjældent. Der er ingen sikker nedre grænse.

Solarieforbrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 procent, men går du i solarie, før du fylder 35 år, er risikoen øget med 60 procent.

Tre ud af fire tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares med solariebrug.

Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt de 15-34-årige.

Hvert år konstateres flere end 2.200 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark – og 285 dør hvert år af sygdommen.



Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Håb endnu

Mange andre lande i Europa har indført en aldersgrænse, så de mindreårige bliver beskyttet.

- Jeg startede med at tage sol omkring min konfirmation, da jeg var 13 år. Der starter man jo, fordi man gerne vil se godt ud og være solbrun og lækker, siger Alberte Jørgensen.

Hvad ville få dig til at stoppe med at tage sol?

- Det ved jeg ikke. Det er måske først, når man bliver syg, at man stopper. Der findes jo alternativer som spray-tan, så det er et godt spørgsmål, siger Alberte Jørgensen.

- Jeg tror, det er fordi, vi ikke er oplyste nok omkring risikoen, der er forbundet med at tage solarie, siger Isabella Enemark.

Ældre- og sundhedsordfører Jane Heitman fra Venstre mener, at ansvaret ligger flere steder.

- Vi har et politisk ansvar, men solarierne skal være bedre til at oplyse, så de unge forstår konsekvenserne.

Hvad vil I gøre, hvis solarieforbruget stiger blandt unge, som tendensen viser nu?

- Vi har længe set et faldende forbrug hos de unge. Nu er der kommet en ny rapport, som viser en svag stigning. Den skal vi følge og se, hvilken vej udviklingen går, siger Jane Heitmann.

I Region Syddanmark levede 39.397 personer med diagnosen hud- eller modermærkekræft ved udgangen af 2015.

Billederne viser forskellige kræfttyper på huden:

Modermærkekræft: Knap 1 cm stor grå-sort plet med lidt ujævn kant. Foto: Odense Universitetshospital

Basalcelle hudkræft: Langsomt voksende, puklet, glat svulst. Ofte hudfarvet. Foto: Odense Universitetshospital

Pladecelle hudkræft: Ru, skorpedækket svulst. Danner ofte kronisk sår. Foto: Odense Universitetshospital