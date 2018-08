Flere unge vælger elcykel som alternativ til bil nummer to

Elcykler er populære som aldrig før, viser en rundspørge blandt fynske cykelhandlere, som TV 2/Fyn har lavet. Én af grundene er, at det elektriske transportmiddel er blevet populært blandt unge.

Hvis du oftere og oftere oplever at blive overhalet på cykelstierne, er det ikke nødvendigvis, fordi du er i dårlig form. Det seneste år er der blevet solgt næsten 20 procent flere elcykler på landsplan, og på Fyn er tendensen den samme.

I en rundspørge foretaget af TV 2/Fyn svarer ni ud af ti cykelhandlere, at de har solgt flere elcykler det seneste år. Derudover svarer flere cykelhandlere, at elcyklen er blevet attraktiv, fordi den modsat bilen er mere miljøvenlig, sundere og billigere.

- Det er ikke kun ældre folk med skavanker og lignende, som vælger at købe en elcykel i dag. Flere unge vælger for eksempel også elcyklen som et alternativ til bil nummer to, siger Linda Brown Johansen, cykelsmed i Cykelsmeden i Espe.

Elcykler er blevet smartere

Selvom det er populært at tilvælge elcyklen, fordi den gør pendlerture hurtigere og mindre svedige, er der også andre grunde til, at det elektroniske transportmiddel er blevet mere udbredt på Fyn.

Ifølge Thomas Johnsen fra Danske Cykelhandlere er der sket en stor designmæssig udvikling, som gør, at der i dag findes mange forskellige cykeltyper og smartere udgaver end for bare et par år siden.

- Elcykler ses i dag både i klassisk form men også som citybikes, mountainbikes og hybrider, siger Thomas Johnsen.

I 2017 blev der solgt 34.500 cykler på landsplan, hvilket er næsten en firedobling på fem år.