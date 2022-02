Flertal er imod, at præster kan nægte at vie homoseksuelle

Her har 1035 repræsentativt udvalgte danskere svaret på, hvorvidt de er enige i, at præster af teologiske årsager skal have mulighed for at sige nej til at vie henholdsvis fraskilte og homoseksuelle par.

61,9 procent svarer i Voxmeter-målingen, at de er uenige i, at præster kan sige nej til at vie fraskilte. 27,5 procent er enige, mens 10 procent svarer "ved ikke".

På spørgsmålet om, hvorvidt præster bør have mulighed for at sige nej til at vie par af samme køn, erklærer 55,1 procent sig uenige, mens 34,5 procent er enige.

Formand for Præsteforeningen Pernille Vigsø Bagge er ikke overrasket over, at mere end hver anden er imod.

- Det kommer ikke bag på mig. Det vidner bare om, at vi er et folk af frisind, så det forstår jeg sagtens, siger hun.

Det er indsættelsen af præst Michael Henning Olesen i Hedensted, som har fået debatten til at blusse op igen.

Siden 2012 har par af samme køn kunnet blive viet i den danske folkekirke på lige fod med andre par. I lovgivningen blev det dog indskrevet, at en præst kunne afvise af teologiske årsager.

Det betyder dog ikke, at et par ikke kan blive viet. I stedet har parret krav på at få en anden præst stillet til rådighed.

Pernille Vigsø Bagge estimerer, at over 80 procent af præsterne i folkekirken ikke har et problem med at vie fraskilte og homoseksuelle.

Og præster har over for hende givet udtryk for, at de ikke oplever et problem i dagligdagen.

Enhedslisten mener, det er diskriminerende, at præster kan nægte at vie homoseksuelle og fraskilte. Det siger partiets kirkeordfører, Christian Juhl.

- Lovgivningen er ikke fulgt med tiden og stemmer ikke overens med den lovgivning, vi har om antidiskrimination, siger han.

Christian Juhl mener dog ikke, lovgivningen skal ændres lige nu. Han håber, der kan ske en holdningsændring gennem den offentlige debat.

Landsforeningen LGBT+ Danmark har givet udtryk for, at den mener, loven bør ændres.

Ifølge DR er der flertal blandt partierne i Folketinget for at beholde den nuværende lovgivning, som tillader præster at sige nej til at vie visse par.

Også kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener, at folkekirkens rum for forskellige holdninger skal bevares.