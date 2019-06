Nu rammer sparekniven: Flertal for hemmelig plan om millionbesparelser

Flere børn og ældre i Odense kommer til at gøre ondt på byens kulturliv.

Om ti år vil der være 2.800 flere småbørn og 4.000 flere ældre i Odense, end der er i dag. Det kommer til at betyde en ekstra udgift på op mod en halv milliard kroner, og kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at flytte midler fra andre områder over til velfærden.

Vi vil jo nødigt se, at der er noget, der helt forsvinder af de glæder og aktiviteter, som odenseanerne har. Men det er klart, at når man skal finde 79 millioner, så rammer det mange steder Anders W. Berthelsen, medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, Socialdemokratiet

Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning er derfor – i lighed med de øvrige forvaltninger – sendt på noget af en opgave; de skal finde besparelser for 79 millioner kroner.

Efter onsdag aftens møde i By- og Kulturudvalget er der nu flertal for en plan.

- Socialdemokraterne og Konservative har fremlagt et fuldt finansieret forslag til, hvordan den her omprioritering kan foregå med midler, der skal flyttes over til velfærdsområderne fra By- og Kultur. Vi har heldigvis kunnet ramme et nul i dag, og vi har fået svar på alle de spørgsmål, vi har stillet forvaltningen, så vi mener egentlig, at vi er tæt på målstregen nu, siger Anders W. Berthelsen, der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune for Socialdemokratiet.

Flertallet bestående af Socialdemokratiet og Konservative går altså uden om forvaltningens rådmand, Jane Jegind (V). Hun mener, at der er flere dele af forslaget, der simpelthen ikke er mulige at gennemføre.

- Der er adskillige fuldstændig uspiselige forslag imellem. Men det vil tiden jo også vise, og jeg tænker, at det vil der være rigtig mange odenseanere, der vil give mig ret i, når de ser det endelige forslag, siger Jane Jegind.

Drastisk første oplæg

I forvaltningens første oplæg var der blandt andet forslag om at lukke Friluftsbadet samt Bolbro Bibliotek. Forslaget indeholdt også færre busafgange, der skal sjældnere slås græs og fjernes ukrudt i byens parker, springvand skal slukkes, 20 procent af byens legepladser nedlægges, der skal være mindre graffitibekæmpelse, blomsterkummer i gågaderne fjernes, og gadelyset slukkes helt uden for bymidten mellem klokken 01 og 03.

På det kulturelle område skal der være færre musikere i Odense Symfoniorkester. Det skal være slut med tilskud til Det Fynske Kunstakademi, Tip Toe Big Band, Havnekulturfestivalen og H.C. Andersen Festspillene.

Julemarkedet lukkes, de små storbyteatre skal samle deres administration, slut med anlægstilskud til Odense Zoo og tilskuddet til Odense Bys Museer skal reduceres.

Helt så voldsom er den endelige aftale dog ikke, mener Anders W. Berthelsen.

- Vi vil jo nødigt se, at der er noget, der helt forsvinder af de glæder og aktiviteter, som odenseanerne har. Men det er klart, at når man skal finde 79 millioner, så rammer det mange steder – og det rammer hårdt mange steder. Det er vilkårene, og det kan vi ikke løbe fra. Men vi har prøvet at gøre det så skånsomt som muligt, for vi syntes, at det, der i første omgang kom ud fra forvaltningen, det var en for hård omgang for odenseanerne, siger socialdemokraten.

Respekt for processen

Men hvordan det forslag, som der altså er flertal for i af By- og Kulturudvalget, så egentlig ser ud, og hvordan det adskiller sig fra forvaltningens spareforslag, vil hverken Anders W. Berthelsen eller hans konservative udvalgskollega Kristian Guldfeldt løfte sløret for.

- Det kan vi ikke komme så meget ind på nu, for nu skal forslaget i høring blandt andet hos medarbejderne. Og med al ære og respekt for pressen, så tænker vi, at det er bedre, at høringen foregår, som en høring blandt medarbejderne nu skal gøre, i stedet for at de skal læse det her igennem pressen, siger Kristian Guldfeldt.

Forslaget bliver derfor først offentliggjort i den dagsorden, der i løbet af næste uge kommer ud forud for udvalgsmødet den 25. juni.

- Nu er det jo forvaltningen, der skal komme med indstillingen til udvalget ud fra de signaler, vi har givet på mødet i dag (onsdag aften, red.), siger Anders W. Berthelsen.

Socialdemokratiet og Konservative har på forhånd flertal i udvalget, og planen vil derfor formentlig blive vedtaget på næste møde 25. juni. Også selv om det bliver uden rådmandens stemme.

- Det forslag, som flertallet vil fremlægge, det kan jeg ikke bakke op om. Vi er slet ikke enige i præmissen om, at vi skal spare så voldsomt, siger Jane Jegind (V).