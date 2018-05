Flest over 100 år på Sydfyn: Tove har opskriften på et langt liv

Tre sydfynske kommuner skiller sig markant ud i forhold til antallet af borgere over 100 år. Tove Wrang på 102 år er en af de i alt 28 mennesker over 100 år i Svendborg.

Tove Wrang er 102 år og er med til at trække Svendborg op i statistikken over byer med flest mennesker over 100 år.

- Jeg er glad for, at jeg er rask og kan klare mig selv. Jeg kan gå ud og spadsere rundt, og man skal være glad for, at man ikke skal bæres, siger Tove Wrang, der bor på plejecenteret Trollemosen i Svendborg.

I alt bor der 28 mennesker over 100 år i Svendborg. Dermed er Svendborg den kommune i landet, hvor der i forhold til befolkningsantallet er tredjeflest borgere over 100 år.

Få smøger og sund kost

- For det første har jeg spist fornuftigt. For det andet har jeg ikke røget ret meget. Der var en gang, at jeg syntes, det var spændende, men det var det ikke ret længe, og så holdt jeg op. Og så har jeg læst meget. Jeg har altid været en læsehest, og det tror jeg ikke gør en gammel, siger Tove Wrang.

I Odense er der 31 mennesker over 100 år, men der er også næsten fire gange så mange indbyggere som i Svendborg.

- Jeg tænker, at der mange gode tilbud her i Svendborg. Der er aktivitetscentre, idræts- og gymnastikforeninger og seniorbio. Der er mange gode muligheder for at holde sig i gang i Svendborg og fantastiske omgivelser med skov og vand, og det tror jeg også har en kæmpe betydning for livskvaliteten, siger sygeplejerske Kathrine Skaaning fra Plejecenter Øst.

Men Svendborg er ikke alene om at have mange gamle på Sydfyn.

Ærø er den kommune, hvor der bor næstflest mennesker over 100 år i forhold til befolkningsgrundlaget i hele landet. Tre personer er fyldt 100 år eller mere på Ærø, men da der kun bor 6.178 mennesker på øen, er andelen af mennesker over hundrede år alligevel den næsthøjeste i hele landet.

Langeland topper listen i landet over kommuner, hvor der forholdsmæssigt er flest personer over 100 år. I alt otte mennesker på Langeland er ældre end 100 år, og det ældste menneske i den fynske region bor også på Langeland. Hun er 107 år gammel.

Dermed er det tre fynske kommuner, der topper listen over kommuner, der forholdsmæssigt har flest mennesker over 100 år. På fjerdepladsen kommer Samsø, og herefter Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Bornholm.

Flere forklaringer

Men tallene siger ikke nødvendigvis noget om, at mennesker på Sydfyn har større chance for at blive over 100 år end andre steder i landet.

- Det ville jo være dejligt, hvis vi kunne udlægge tallene, som om at vi har fundet det helt rigtige sted at bo her på Fyn. Det er en af de mulige forklaringer. Men andre forklaringer kan også være, at der ikke er så mange børn og unge i de kommuner med mange over 100 år, og dermed kommer de ældre til at udgøre en forholdsmæssig stor andel, siger professor Kaare Christensen, der er centerleder ved Dansk Center for Aldersforskning ved SDU.

Tove Wrang er et eksempel på, at man ikke behøver at være fra Svendborg for at blive over 100 år. Hun er nemlig født i Bolbro i Odense og flyttede først til Svendborg i en sen alder, og først for få dage siden flyttede hun ind på plejecenteret i Svendborg.

- Måske er forklaringen, at Svendborg er et usædvanligt dejligt sted, men det kan også være at mange midaldrende og ældre flytter til Svendborg i en sen alder, siger Kaare Christensen.

I alt er 115 mennesker på Fyn over 100 år, og hele 82 procent af dem er kvinder.