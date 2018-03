Flest træner til Royal Run på Fyn

Danskerne er for alvor gået i træning frem mod Kronprinsens Royal Run løb til maj. Fyn skiller sig ud med flest løbere og aktive klubber.

Det er de lokale løbeklubber, der selv arrangerer fortræningsforløbene op til Royal Run 21. maj. Uddannede løbeinstruktører står for træningen, der typisk foregår to-tre gange om ugen.

I hele landet er 56 løbeklubber i gang med træningen, og Fyn er suverænt den landsdel, hvor der er flest løbeklubber. I alt 18 løbeklubber på Fyn træner til Royal Run. Til sammenligning er der 17 i hele Storkøbenhavn.

- Det er fantastisk at opleve så stor en opbakning fra løbeklubberne på Fyn og øerne, de viser virkelig engagement og lyst til at byde nye løbere velkommen i klubberne, siger løbekonsulent hos Bevæg dig for livet og DGI Fyn, Julie Faurholt Pedersen.

Fejring af bevægelse

I alt har 47.000 danskere foreløbig meldt sig til at løbe en mil på 1,6 kilometer eller 10 kilometer i enten Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København eller Odense. Kronprinsen løber 1,6 km i de fire provinsbyer og 10 kilometer i hovedstaden.

- Royal Run handler om fejring og festliggørelse i bevægelse og fællesskab med andre. Det er en oplagt mulighed for nye løbere også at kridte skoene sammen med andre og blive klar til begivenheden i maj, siger løbekonsulent hos Bevæg dig for livet og DGI Fyn, Julie Faurholt Pedersen.

Royal Run løbeklubber i landet Fyn og øerne: 18

Storkøbenhavn: 17

Østjylland: 9

Sydvestjylland: 7

Midt- og Vestsjælland: 2

Nordjylland: 1

Nordsjælland: 1

Sønderjylland 1

Royal Run arrangeres af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Atletik Forbund (DAF) og DGI i regi af Bevæg dig for livet og støttes af Nordea-Fonden og Trygfonden.