Regn fra morgenstunden: Fin onsdag i vente – men så falder temperaturen igen

Opdatering: DMI har ændret prognosen, og regnen siler onsdag morgen og formiddag ned over store dele af Fyn. Den skulle dog høre op igen i løbet af formiddagen.



Der er også varslet risiko for skybrud i Assens og Middelfart mellem klokken 16 og 01.

Der venter en fin junidag på Fyn med masser af sol, kun få skyer og først natten til torsdag mulighed for regn eller måske endda tordenbyger.

Dog kan dagen starte ganske vådt flere steder med byger over især det sydøstlige Fyn i løbet af morgentimerne.

Dagen kommer til at byde på en del sol, og i løbet af eftermiddagen kan temperaturen komme helt op på 27 og måske endda lokalt også 28 grader, vurderer DMI.

Lunest bliver det mellem klokken 14 og 18, hvor temperaturen kan nå de nævnte 27-28 grader.

Vinden bliver svag til jævn fra øst og sydøst. I aften og i løbet af natten til torsdag venter en del regn eller tordenbyger, senere på natten kun enkelte byger.

Temperaturen i løbet af natten kommer ned omkring 17 grader, og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.

Onsdag ser umiddelbart også ud til at blive den sidste sommerdag i denne omgang. I hvert fald regner både DMI og TV 2 Vejret med, at temperaturen i de kommende dage ikke kommer over 20 grader.

Først på næste onsdag siger prognoserne, at sommervarmen vender tilbage til Fyn.