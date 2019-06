Galleri: Flotte fyre og kvinder klar til fest nyder solen på Tinderbox

Dag to på Tinderbox er i fuld i gang, og igen viser vejret sig fra sin bedste side med skyfri himmel og 24 grader.

Musikken startede klokken 13, da Crown the Beast gik på scenen i Teltscenen, men det er nok nogle af de store hovednavne fredag aften, som hovedparten af de op mod 45.000 festivalgæster i Tusindårsskoven er kommet for at høre.

Klokken 21.35 spiller den britiske 80’er-popstjerne Rick Astley i Teltscenen, mens Miley Cyrus, der blandt andet står bag megahittet “Wrecking Ball”, spiller på Rød Scene klokken 23.05.

Der er lagt op til mere 80’er-pop, når Duran Duran slutter festen i Tusindårsskoven af og spiller sange fra deres enorme bagkatalog på Blå Scene efter midnat.

Der er i løbet af fredagen flere danske kunstnere på scenen på Tinderbox, heriblandt Gnags, Lydmor, L.O.C. og Peter Sommer.

