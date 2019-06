Fluerne sværmer om prisvindende burgerbar

Burger Anarchys restaurant på Gravene i centrum af Odense har fået en sur smiley efter Fødevarestyrelsens seneste kontrolbesøg i burgerbaren.

Med den sure smiley følger også en bøde på 15.000 kroner.

Smileyens mundvig vender nedad, fordi Fødevarestyrelsen blandt andet konstaterede sværmende fluer ved en åben kasse med snavsede og fugtige klude og viskestykker i restaurantens kælder. Tæt på vasketøjet opbevarede Burger Anarchy emballerede fødevarer.

Samtidigt var der problemer med en af restaurantens håndvaske, der var stoppet. Under vasken havde samlet sig en pøl af ildelugtende kloakvand, der havde resulteret i et råddent laminatgulv. Det blev derfor indskærpet overfor personalet, at skadedyrene skulle bekæmpes, og forholdene bragt i orden.

Personalet gjorde under det næsten to timer lange kontrolbesøg Fødevarestyrelsen opmærksom på, at man har informeret chefen om problemet.

Chefen, Darren Beetson, har ikke ønsket at udtale sig til TV 2/Fyn.

Varme dressinger

I restaurantens køkken opbevarede Burger Anarchy dressinger indeholdende æg ved stuetemperatur. Det påpegede Fødevarestyrelsen overfor personalet allerede, da man var på besøg i april - alligevel var temperaturen i dressingerne næsten fem grader for høj ved seneste besøg.

Det er derfor blevet tilføjet kontrolrapporten, at det er blevet indskærpet overfor personalet, at alle fødevarer skal sikres mod kontaminering

Kontrolbesøget foregik den 29. maj. Burger Anarchy har endnu ikke hængt den nyeste kontrolrapport op i restaurantens vindue. Restaurantens streetfood-køkken i Storms Pakhus har ikke fået anmærkninger ved nogle kontrolbesøg.

