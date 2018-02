Flugtbilist: Kvinde anholdt i sag om påkørsel af niårig

En 65-årig kvinde fra Sydfyn har i sagen om påkørsel af en niårig dreng på Mølmarksvej i Svendborg erkendt, at have været på stedet og ramt noget. Kvinden er anholdt.

Fyns Politi har foretaget en anholdelse i sagen fra Svendborg, hvor en niårig dreng blev påkørt og efterladt tirsdag morgen.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det var en politipatrulje på anden opgave, der blev opmærksom på en personbil på en p-plads, der passede på beskrivelsen af den bil, som Fyns Politi har eftersøgt siden påkørslen af den niårige på Mølmarksvej.

Bilen tilhører en 65-årig kvinde fra Sydfyn, og hun har erkendt at have været på stedet og ramt noget.

Sigtes for at tilføje andre betydelig skade

Kvinden er anholdt og vil blandt andet blive sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 249 og paragraf 253, stk. 2, som handler om henholdsvis uagtsomt at "tilføje andre betydelig skade på legeme eller helbred" og om at undlade at hjælpe nogen "der er i øjensynlig fare".

Straframmen er op til fire måneders fængsel, men under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i op til otte år.

Brud på ben, hofter og skulder

Da drengen blev fundet af en tilfældig bilist ved 07.30-tiden tirsdag morgen var der i første omgang tvivl om, hvad der var sket.

Men både politi og læger vurderede, at de skader drengen havde - brud på ben, hofter og skulder -, at drengen var blevet påkørt.

Onsdag oplyste Fyns Politi, at man var i besiddelse af overvågningsvideo, hvor det fremgår, at den niårige blev ramt af en bil. Bilen blev beskrevet som mørk, mellemstor og formentlig en nyere model. Desuden måtte bilen have skader på fronten.

- Det er meget voldsomme billeder. Bilen kører med temmelig høj fart - cirka 50 kilometer i timen, og drengen flyver mindst 20 meter efter at være ramt af bilen. Bilisten kan ikke være i tvivl om, at vedkommende har ramt noget, har vagtchef Lars Thede, Fyns Politi, sagt til TV 2.

Løslades efter afhøring

Det er juridisk vurderet, at der ikke er belæg for at forsøge kvinden varetægtsfængslet. Hun vil blive løsladt efter endt afhøring.

Der er ikke yderligere oplysninger i sagen, meddeler Fyns Politi.

