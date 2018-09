Flugtcyklist kørte ind i politiet og påkørte kvinde

En 88-årig kvinde endte torsdag eftermiddag på akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital, efter at hun blev påkørt af en elcykel ved et lyskryds ved Filosofgangen og Sønder Boulevard i Odense.

Ifølge Fyns Politi blev kvinden ramt af cyklisten i et fodgængerfelt, hvor hun slog hovedet i et endnu uvist omfang.

Anmeldelsen var lidt af et særsyn for Fyns Politi, der klokken 16.36 fik et opkald fra et øjenvidne, der selv havde sat jagten ind efter elcyklen - på sin egen cykel.

- Vi sendte en patruljevogn afsted med det samme, og overtog jagten af elcyklisten, der havde påkørt kvinden. Først til fods, men det lykkedes ikke, da elcyklisten ikke ville standse, beretter vagtchef, Ehm Christensen, fra Fyns Politi.

Flugtcyklist fanget ved uheld

- Patruljevognen forsøgte herefter at standse flugtcyklisten, men fangede først gerningsmanden, da han ved et uheld cyklede ind i bagklappen på patruljevognen, fortæller Ehm Christensen til TV 2/Fyn.

Politiet anholdte gerningsmanden på elcyklen ved Gyldenløvsgade i Odense - mere end to kilometer fra gerningsstedet. I mellemtiden havde cyklisten, der anmeldte hændelsen, taget sig af den påkørte kvinde, som blev hentet af en ambulance.

Vagtchefen fra Fyns Politi fortæller, at gerningsmanden var gået i panik, efter han havde påkørt den 88-årige kvinde. Politiet mistænker manden, der er en 50-årig mand fra Odense, for at være påvirket af både spiritus og euforiserende stoffer.

Påvirket gerningsmand på stjålet elcykel

- Da vi pågreb gerningsmanden, var hans umiddelbare reaktion, at der var gået panik i ham, fortæller Ehm Christensen.

Gerningsmanden er nu i politiets varetægt, hvor han bliver sigtet for hærværk mod patruljevognen og får taget blodprøver for spiritus og euforiserende stoffer.

Han bliver også sigtet for at have påkørt den ældre kvinde.

Elcyklen, den 50-årige mand kørte på, var ifølge Fyns Politi formentlig stjålet.