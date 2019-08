Eftersøgning afblæst: Ægtepar fundet i havn på Lolland

Opdatering Forsvaret oplyser på deres Twitter-profil, at ægteparrets jolle er fundet i Tårs Havn på Lolland. Eftersøgningen til søs er derfor afblæst. Ægteparret er set i god behold på Lolland ved middagstid torsdag.

Fyns Politi oplyser til TV 2/Fyn, at ægteparret er fundet i god behold i Nakskov Havn.

Onsdag klokken 11.50 sejlede et ældre ægtepar ud fra Spodsbjerg Havn på Langeland i en hvid jolle. Siden er de ikke blevet set, og derfor har Forsvaret og Hjemmeværnet igangsat en større eftersøgning.

- Det er jo et stort område. På et døgn kan man sejle eller drive langt, så det er et stort område, vi leder i, siger det vagthavende befalingsmand ved Forsvarets Operationscenter.

Det er tale om en fem meter lang hvid jolle med påhængsmotor. Frygten går på, at jollen er løbet tør for brændstof.

Læs også To lastbiler i uheld: Lang kø på Fynske Motorvej

Eftersøgningen foregår øst for Spodsbjerg helt over til Falsters østkyst og op til midten af Musholm Bugt, som ligger nord for Storebæltsbroen.

Den vagthavende befalingsmand oplyser, at det er et hollandsk ægtepar, man leder efter. Deres bil og trailer, som de parkerede på havnen, inden de sejlede ud onsdag, holder der stadig, og ingen har set dem siden.

Skibe og fly fra @forsvaretdk søger efter hollandsk/tysk ægtepar, som sejlede ud fra Langelands østkyst i en jolle i går.

Hvis beboere eller havnegæster omkring Langeland har set jollen, bedes de henvende sig til Forsvarets Operationscenter.#dkforsvar pic.twitter.com/bHJe3vNec3 — Forsvaret (@forsvaretdk) August 8, 2019

Hjemmeværnet leder med fly

Derfor leder Forsvaret med tre af deres skibe. Hjemmeværnet eftersøger området med et fly af modellen Defender.

- På den måde kan man afsøge et større område, oplyser befalingsmanden.

Derudover deltager hjemmeværnet også med patruljeskibe.

Læs også Efter eksplosion ved Skat: Sikkerheden skærpet ved fynske statsinstitutioner

Der er desuden blevet sendt en efterlysning ud på Lyngby Radio, som er den kanal, Forsvaret bruger til at informere skibene på havet om, at en eftersøgning eller redningsaktion er i gang.

- Vi har sendt ud til alle skibene i område, siger den vagthavende befalingsmand.

Har man set noget, man mener kan hjælpe med eftersøgningen, kan man kontakte Fyns Politi på telefon 114.

Artiklen opdateres ...