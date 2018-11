Ny opgørelse: Flyt fra Odense og spar 50 procent på huskøbet i nabokommunen

Er du som huskøber villig til at skifte Odense Kommune ud med en af nabokommunerne, er der mulighed for at spare 50 procent på kvadratmeterprisen, viser en ny opgørelse fra Boligsiden.dk.

Det er på få år blevet en hel del dyrere at købe hus i Danmark. På blot tre år er den gennemsnitlige kvadratmeterpris steget 14 procent. Prisstigningerne, der lokalt har været betragteligt højere, har fået en god del af de potentielle købere til at udvide boligsøgningen, og det kan virkelig betale sig.

En ny opgørelse fra Boligsiden.dk viser, at der mellem nabokommuner kan være tale om besparelser på kvadratmeterprisen på op til 56 procent. Og det er ikke et særsyn med de store besparelser. I 64 tilfælde er det muligt at spare mere end 25 procent, hvis du krydser en kommunegrænse.

- Besparelser i den størrelsesorden kan få meget stor betydning for en husholdnings økonomi. Hvis du er en familie med to voksne og to-tre børn, udgør udgifter til eksempelvis mad, institution og transport en stor del af budgettet, og så kan det være ekstremt svært at få råd til at købe et hus, der kan efterleve de pladsbehov, man har, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

- Men er man lidt fleksibel geografisk, er det mange steder i landet muligt at få mange kvadratmeter for færre penge uden at skulle flytte til den anden ende af landet. Når vi ser på prishop mellem kommunegrænser, er det fordi, det rent faktisk kan være et overskueligt alternativ for mange at flytte til nabokommunen.

Største forskelle ved de store byer

Den største forskel ses mellem kommunerne Tønder og Esbjerg, hvor priserne er over dobbelt så høje i den sydvestjyske hovedby. Og lignende besparelser finder man langs kommunegrænserne til Aalborg, Aarhus og Odense.

Vælger man at skifte Odense Kommune ud med Assens, Faaborg-Midtfyn eller Nordfyns Kommune, er der en gennemsnitlig besparelse på 50 procent.