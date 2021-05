Flytning af studiepladser giver boligbøvl

Studieboliger, der bliver lejet ud til ældre eller andre ikke-studerende med behov for en billig bolig, kan blive en af konsekvenserne, hvis regeringen fjerner 1.000 studiepladser fra Odense. Det vurderer direktøren i boligforeningen Kristiansdal i Odense.

- For Kristiansdal betyder det, at vi bliver nødt til at leje ud til nogle, der ikke er studerende, og det vil få betydning for studiemiljøet. En væsentlig del af et studiemiljø er jo også, hvad der sker, uden for studiet – altså i fritiden, og det sætter man over styr, siger Erik Thomsen, der er direktør i Kristiansdal.



Lilleholt: Udflytning får betydning for byudvikling

Også by- og kulturrådmand i Odense Christoffer Lilleholt mener, at en udflytning af studiepladser fra Odense vil få negative konsekvenser for byen.

- For byudviklingen kan det her potentielt være en meget stor udfordring for vores by. Vi sigter efter at blive en storby, og udviklingen stopper regeringen ved at flytte 1.000 studiepladser og dermed borgere, siger Christoffer Lilleholt.

Torsdag spillede regeringen ud med et forslag om, at der skulle flyttes en lang række studiepladser ud til mindre byer for at imødegå en centralisering af uddannelser. Regeringens ambition med udflytningen er, at der også skal være mulighed for at uddanne sig andre steder end i de store byer fremover.