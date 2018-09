Flyveklub fejrer jubilæum: Brudepar viet i luften

Svendborg Flyveklub fejrer i dag 75-års jubilæum med Åbent Hus-arrangement. Et brudepar udnyttede situationen og blev viet i luften.

På Sydfyns Flyveplads på Tåsinge er der fyldt med flyvemaskiner. Og på landingsbanen lander og letter fly på skift. Alle flyene og de mange fremmødte er en del af fejringen af den lokale flyveklubs 75-års jubilæum.

Og der er god grund til at fejre, at klubben har været på vingerne i 75 år. Tidligere i år var flyvepladsens tilskud fra Svendborg Kommune nemlig en del af budgetforhandlingerne, og hvis det tilskud forsvandt ville Svendborg Flyveklub ikke have mulighed for at bruge Sydfyns Flyveplads.

Men besparelsen blev ikke gennemført.

- Det blev vi simpelthen så glade over. Så vi tænkte, hvorfor ikke fejre det med en 75-års fødselsdag, så alle interesserede kan komme over og se, hvad der egentlig foregår, forklarer Britt Hauervig, der er tovholder på dagens arrangement.

Dagens flyinteresserede gæster kan blandt andet få en flyvetur, gå på opdagelse blandt de mange udstillede fly og se to F-16 fly buldre forbi på den sydfynske himmel.

Ifølge Britt Hauervig er der en god grund til, at Svendborg Flyveklub har eksisteret i så mange år. Det er nemlig en helt speciel oplevelse at tænde propellerne og flyve en tur.

- Det er noget af det mest fantastiske. Man kan ikke slippe det igen. Det går direkte i blodet, siger Britt Hauervig.

Viet på vingerne

For to af gæsterne var dagen i dag ekstra speciel. Der var nemlig romantik i luften, da Lizette-Matricha Jeberg Ranild og hendes mand, Kim Jeberg, i dag blev viet af Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), mens de fløj rundt over Sydfyn.

De to blev også forlovet i et fly, og derfor var det helt naturligt for Lizette-Matricha Jeberg Ranild at vielsen også skulle ske på vingerne.

Og som sagt så gjort.

- Det var en rigtig god tur, og en rigtig god oplevelse, fortæller brudgommen.

