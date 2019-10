DBU Fyn i opråb: Fodbolddommere er en alvorlig mangelvare

Vi kunne se, at det gik helt galt, og så skrev vi rundt til klubberne og på de sociale medier, at hvis nogle kunne flytte kampe bare en halv time, ville det hjælpe os utroligt meget Claus Gramm Pedersen, administrationschef for DBU Fyn

Stort set hver eneste weekend har Gert Irming dupper på skoene og græs under fødderne, når han dømmer fodboldkampe på Fyn.

- De mangler dommere i den her weekend, så derfor hænger man lidt i for at få det hele til at hænge sammen, fortæller Gert Irming.

For en uge siden fandt DBU Fyn ud af, at der manglede 20 dommere til weekendens kampe. Derfor måtte man handle hurtigt for at undgå aflysninger.

- Vi kunne se, at det gik helt galt, og så skrev vi rundt til klubberne og på de sociale medier, at hvis nogle kunne flytte kampe bare en halv time, ville det hjælpe os utroligt meget. Det har de været meget velvillige til, siger Claus Gramm Pedersen, administrationschef for DBU Fyn.

Konsekvenser for klubberne

Weekendens udfordringer med at skaffe for dommere til alle kampe er dog ikke et enkeltstående problem. Dommere er generelt en mangelvare, og ifølge DBU Fyn skal der 40 ekstra dommere til at opfylde klubbernes ønsker.

- Vores problemstilling er generelt, at vi mangler fodbolddommere på Fyn. Det gør, at vi sommetider har svært ved at finde dommere til alle kampe, som vi gerne vil, siger Claus Gramm Pedersen.

Et af problemerne er, at mange af de nye dommere i modsætning til Gert Irming ikke vil bruge alle weekender på fodboldbanen. Det kan få konsekvenser for klubberne, der ofte ikke kan få deres ønsker for, hvornår en kamp skal spilles, opfyldt.

- Hver gang, der stopper en ældre dommer, skal vi faktisk bruge to nye for at erstatte den ældre generation, som typisk dømmer 3-5 kampe om ugen. Den yngre generation ligger på 1-3 kampe om ugen, siger Claus Gramm Pedersen.

Tager imod alle

I løbet af de seneste to år har DBU Fyn lavet kampagner for at tiltrække flere dommere, ligesom man har brugt sociale medier til at synliggøre behovet. Selvom det har hjulpet noget, er målet dog langtfra nået.

Claus Gramm Pedersen understreger, at det ikke er et krav, at man skal dømme fodboldkampe hver weekend.

- Overhovedet ikke. Vi tager med kyshånd imod alle de dommere, vi kan få. Vi bruger dem i det omfang, de kan, så alle er velkomne, siger han.

