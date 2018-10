Fodboldfans hylder Kim Larsen i Odense

- Tab og vind med OB, lyder det i Kim Larsen-klassikeren “Her i Odense”, som han skrev sammen med sit dengang nye band Kjukken.

I årtierne efter har superligaklubben flittigt spillet Kim Larsen-nummeret fra 1996 til sine hjemmekampe på Odense Stadion, og der er ingen tvivl om, at OB-fans også har været fans af den netop afdøde rocklegende.

Til lørdagens hjemmekamp mod AGF vil OB’s officielle fanklub, De Stribede, derfor hylde Kim Larsen. Fanklubbens bestyrelsen opfordrer i et facebookopslag alle fans til at synge med på Kjukken-klassikeren.

- Odense har mistet en stor personlighed, en mand med dybe spor i dansk musik og ikke mindst i Odense.

Hvis du ser kampen på stadion eller i tv, vil du cirka midtvejs i anden halvleg formentlig opleve en masse pludselig jubel - også selv om der ikke bliver scoret.

- Vi opfordrer desuden alle til i 72. minut at hylde Kim Larsen ved at klappe i ét minut, lyder det fra bestyrelsen i fanklubben.

Her i Odense

Solen den går aldrig ned

men når den gør det, så går vi med

si'r goddag til den gamle fugl

Fyn er fin, farmand er fuld



Her i Odense

Her i Odense



Nede på gaden går der grever og baroner

med øjne så store som millioner

men de har charme og sympati

dem ta'r vi med, dem ka' vi li'



Her i Odense

Her i Odense



Hvodden er man egentlig havnet her

nå, man ku' vel bare ikke la' vær'

sådan går det, når man ta'r med DSB

tab og vind med OB



Rock Nalle går frit omkring

siger goddag og ellers ingenting

men han ka' synge som Jens Lyn

hvem ka' ikke det her på Fyn?



Og i Odense

Og i Odense



Men hvis der er nogen, der går og tror

at det er her, at tosserne bor

så ka' de godt tro om igen

for jeg har fundet mig en lille ven



Her i Odense

Her i Odense



Tekst og musik: Kim Larsen, 1996