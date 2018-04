Fodboldformand efter tragedie: Han var et fantastisk klubmenneske

Faren der tirsdag slog to af sine tre børn ihjel i Kirkeby på Sydfyn var en respekteret træner i den lokale fodboldklub, siger Kirkeby IF's formand Jørn Hansen.

Chokket efter tragedien på Nørregårdsvej i Kirkeby på Sydfyn har også ramt den lokale fodboldklub.

Her var den 47-årige far og drabsmand træner, og havde gennem en årrække trænet det hold, som hans søn spillede på.

Faren slog to af sine tre børn ihjel tirsdag. Sønnen på otte år, var den ene. Den anden var lillesøsteren på seks år.

- Det er fuldstændig surrealistisk. Vi er rystet, dybt, dybt rystet, og føler med familie og dem der er tæt på, siger Jørn Hansen. Han er formand for fodboldklubben Kirkeby IF, der holder til på samme matrikel, som den skole to børn gik på.

En tydeligt rørt og rystet Jørn Hansen fortæller til TV 2/Fyn, at drabsmanden var afholdt af børn, forældre og andre omkring ham:

- Han var dybt respekteret. Han var et fantastisk klubmenneske, deltog i mange ting, var hjælpsom og altid til stede, hvis vi havde brug for en hjælpende hånd.

Det kom bag på Jørn Hansen. Der var slet ingen tegn på, at der var noget galt, siger han:

- Det er så forfærdeligt. Det ødelægger vores lille samfund - vi er gået i knæ ... sådan er det jo bare.

Torsdag stiller Kirkeby IF krisehjælp til rådighed for alle der på den ene eller anden måde har eller har haft en kontakt med familien. Der vil fra klokken 17.00 være psykologer til stede i klubhuset på Assensvej, oplyser Jørn Hansen.

