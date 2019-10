Miraklets tid er ikke forbi: Fodboldlegender fortalte anekdoter

For lige knap 25 år siden skabte et sort- og gulstribet OB-hold mirakler på det navnkundige fodboldstadion Santiago Bernabeu i Madrid.

Og så en klub, jeg er født ind i, så for mig var det helt, helt unikt Lars Høgh, legendarisk målmand i OB

Her præsterede det fynske hold et resultat, som den dag i dag fylder i fodboldhistorien. Det undertippede fynske mandskab slog sensationelt storfavoritterne Real Madrid med 2-0.

Resultatet anses af mange for at være den største sensation i dansk klubfodbold og er blevet døbt "Miraklet i Madrid".

Læs også Verdens største cykelløb: Nyborg godkendt som målby

Tirsdag aften var alle mirakelmagerne fra 6. december 1994 samlet på Odense Stadion, hvor Kim Brink og Lars Høgh foran omkring 400 betalende tilskuere fortalte om det store øjeblik til arrangementet "Miraklet i Madrid-Talks".

Inden de gik på scenen, mødte TV 2/Fyns reporter de to legender til en kort snak om minder og anekdoter.

Det sidste blev dog forbeholdt de betalende tilskuere, men Kim Brink kunne dog berette, at netop de små historer fra den store aften lever i bedste velgående.

- Vi kan i hvert fald sige, at spillerne har godt gang i fortællingerne og anekdoterne allerede.

Til gengæld var hverken Kim Brink eller Lars Høgh i tvivl om, at "Miraklet i Madrid" bliver en svær størrelse at gentage.

- Alt kan lade sig gøre, men det er ikke blevet nemmere. Holdene bliver stærkere i toppen, men det var heller ikke nemt dengang. FC København har præsteret nogle enkeltstående store resultater på det seneste, så jo det kan godt lade sig gøre at komme i nærheden af det, vurderede Kim Brink med et vist forbehold, mens Lars Høgh var lidt strammere i vurderingen.

- Jeg tror det bliver svært, fordi de danske hold har rykket sig så meget i forhold til os. Vi gjorde det godt og vi var professionelle og velforberedte, men i dag er de kommet så meget længere, så afstanden mellem de gode hold og de danske hold er blevet mindre, fordi de danske er blevet mere professionelle.

- Men det var vi dengang, så det bliver svært at gøre igen, sagde Lars Høgh.

Samlet for første gang

Lars Høgh kunne også fortælle, at alle omkring sejren på Santiago Bernabeu var med til arrangementet.

- Det er 25 år siden vi egentlig er samlet allesammen, sagde Lars Høgh og tilføjede:

- Det er næsten for stort at snakke om. Det var jo en sejr som ..., som ikke kan lade sig gøre mere, at så lille et hold slår så stort et hold.

- Der var faktisk otte fynboer i startopstillingen der knaldede et Real Madrid-hold, som vandt rækken (La Liga, red.) med otte point.

- Så det var kæmpestort med nogle gode holdkammerater og nogle dygtige trænere. Og så en klub, jeg er født ind i, så for mig var det helt, helt unikt, sagde Lars Høgh.

Netop Lars Høgh er noteret for intet mindre end 817 seniorkampe i den stribede OB-trøje, mens Kim Brink toppede i sine første år som træner med OBs mirakel i Madrid.

Læs også Miraklet i Madrid: OB's største bedrift udkommer som bog