Fodboldstjerne køber kæmpevilla i Odense

Når man tjener over en halv million kroner om ugen, som fynske Christian Eriksen gør, så har man mulighed for at købe boliger i den dyreste klasse og de dyreste byer i verden. Den nye bolig er dog hverken købt i London, Madrid eller Rom. Den er nemlig købt i den fynske hovedstad, Odense.

Det er cirka ti år siden, at Christian Eriksen skiftede de odenseanske omgivelser ud med Amsterdams træsko og Van Gogh museet i Holland. Siden da er han gået fra Ajax Amsterdam til Tottenham Hotspurs i London, men Christian Eriksen har tilsyneladende ikke glemt, hvor han kommer fra.

Boligen, som ligger i Hunderupkvarteret, vurderes til at koste i omegnen af 14,5 millioner kroner. Set i lyset af, at han og kæresten, Sabrina Kvist Jensen, sidste sommer fik et barn, kunne alt tyde på, at villaen er en investering til fremtiden.

Gammel men hyggelig bolig

Med den store bolig, som befinder sig i et af Odenses fineste områder, medfølger der cirka 1.424 kvadratmeter grund. Huset har tre etager og blev sat til salg i 2017.

Den store millionvilla blev bygget i 1914. I 2013 blev den restaureret med respekt for den herskabelige stil.

Ejendommen indeholder ti værelser, men om det betyder, at der kommer yderligere ni børn til at dække de ni resterende værelser, er måske mere usikkert.