Fodgænger dræbt af lastbil

En fodgænger er afgået ved døden, efter at pågældende blev kørt ned af en lastbil på en landevej uden for Svendborg.

Lidt før klokken 11 onsdag blev en person påkørt af en lastbil og døde. Ulykken skete på Nyborgvej nær krydset mellem Holmdrup Huse og Rønnowvej-

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Fyns Politi oplyser endnu ikke personens alder og køn, da de pårørende ikke er underrettet. Men vagtchefen siger dog, at der er tale om et voksent menneske.

Politiet har spærret Nyborgvej øst for Svendborg mellem Skovmøllevej og Holmdrup Huse, mens undersøgelser pågår, ligesom en række chokerede vidner skal afhøres for at opklare, hvad der nøjagtigt er sket.

Vejen ventes at blive åbnet op igen omkring klokken 13.

Opdateres