Følg Det Fynske Folkemøde her

TV 2/Fyn sender lørdag live, når Fyens Stiftstidende for sjette gang inviterer fynboerne til det fynske folkemøde i avishuset i Odense.

Debatter om ghettoplan, klima og børneopdragelse er bare nogle af de emner, som du kan opleve, når Fyens Stiftstidende inviterer til det Fynske Folkemøde i avishuset i midten af Odense.

TV 2/Fyn sender live på nettet på tv2fyn.dk fra flere af debatterne, og vi interviewer flere af de medvirkende. Så hvis du ikke kan være med på lørdag i avishuset, har du alligevel muligheden for at følge med fra computeren eller telefonen.

Vi sender udvalgte debatter i tidsrummet klokken 10 til 14. Se sendeplanen øverst i artiklen, hvor du også kan følge debatterne.

Sjette folkemøde

Det er sjette gang, at avisen slår dørene op og arrangerer et fynsk folkemøde, hvor fynboerne kan være med til at debattere aktuelle politiske emner med både lokale politikere og toppolitikerne fra Christiansborg.

Blandt andet skal Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, interviewe Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, under overskriften "Et Danmark i bedre balance". Netop Kristian Thulesen Dahl forventes at få en central position, når der skal dannes en regering efter det folketingsvalg, som kommer senest i juni næste år. Det interview kan du også se på tv2fyn.dk.

Bland dig prisen

Under det fynske folkemøde bliver "Bland dig-prisen" uddelt. Prisen på 25.000 kroner går til en person eller gruppe, der lokalt har taget et initiativ, som giver værdi og styrker fællesskabet. De seneste fem år er priserne gået til

2017: Susan Dam Andersen fik prisen for sit arbejde med urbane fælleshaver og grønne initiativer som Halmhuset på Flakhaven.

2016: Veflinge Lektiecafe fik prisen for arbejdet med at tage imod de flygtninge, som byen modtog.

2015: Oprør fra Udkanten

2014: Aktionsgruppen Allested-Vejle for arbejdet med at skaffe flere borgere til området for at bevare skolen.

2013: Busbande fra Morud for kampen for offentlig transport

Du kan se, hvem der vinder årets Bland Dig-pris, når den bliver uddelt lørdag klokken 11.45.

