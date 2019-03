Klokken 20 i aften går det løs. Fem ambitiøse bands står klar på posten for at kæmpe om at få lov til at optræde på Tinderbox sidst i juni.

De fem finalister er udvalgt af publikum, men en jury kårer aftenens vinder af Tinderbox Band Battle.

De fem håbefulde finalister er Power Regression, Juna, Karenina, NORÐ og Pet The Camel, og de spiller alt fra pop til metal.

Foto: Sofie Terp