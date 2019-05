Unikt indblik: Følg to kandidaters kamp for Fyn

En mand i blåt og en kvinde i pink.

Manden, der elsker et solidt dansk måltid og kvinden, der bager speltboller med sin mand hver weekend.

Selvom forskellene er til at få øje på mellem Camilla Hersom (R) og Carsten Kudsk (DF), har de én særlig ting til fælles: De kæmper begge om en plads i folketinget.

- Det, jeg glæder mig allermest til, er, at møde borgerne og finde ud af, hvad der bliver debateret, siger byrådsmedlem i Nyborg Kommune Carsten Kudsk, der stiller op for Dansk Folkeparti.

- Det er lidt som at have en åben jobansøgning ude, som er offentlig for alle. Så er det fynboerne, der bestemmer, om jeg skal have jobbet eller ej, siger Camilla Hersom, som stiller op til folketinget for Radikale Venstre.

Jim Lyngvild siger, at enten skal du gøre det 100 procent, eller også skal du lade være. Det er derfor, jeg har sagt, at når jeg brander Kudsken, så mener jeg det 100 procent, Carsten Kudsk (DF)

På vippen

Både Camilla Hersom og Carsten Kudsk stillede op til folketingsvalget i 2015, men dengang blev ingen af dem valgt ind. Men i år er de i topform.

I 2015 skete det for første gang i historien, at Radikale Venstre ikke fik valgt et mandat på Fyn. Det gjorde ondt på Camilla Hersom.

- Jeg har bevilliget mig selv en tænkepause. Jeg tror, at man har brug for som menneske, at fordøje det som et alvorligt valgnederlag er, fortalte Camilla Hersom til TV 2/Fyn kort efter nederlaget i 2015.

Samme skæbne måtte Carsten Kudsk lide, selvom han ellers var blevet spået som ny folketingskandidat. Pladsen på Christiansborg gik i stedet til partikollegaen Dorthe Ullemose.

- Selvfølgelig er jeg skuffet, men det er jo vælgernes dom, det er det, der tæller, sagde Carsten Kudsk til TV 2/Fyn efter valget i 2015.

Ny strategi

Nu håber Carsten Kudsk, der er byrådsmedlem i Nyborg Kommune, at tredje gang bliver lykkens gang, når der skal stemmes til folketinget den 5. juni, hvor han er opstillet i Middelfart- og Nordfyns-kredsen. DF'eren følger sit fynske idol Jim Lyngvild:

- Jim Lyngvild siger, at enten skal du gøre det 100 procent, eller også skal du lade være. Det er derfor, jeg har sagt, at når jeg brander Kudsken, så mener jeg det 100 procent.

I Dansk Folkeparti er der ingen regler, som forbyder dobbeltmandater, og Carsten Kudsk har da også tænkt sig at fortsætte som byrådsmedlem, hvis han bliver valgt ind i folketinget. Hvis det sker, vil han frasige sig posten som 1. viceborgmester og formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune.

- Jeg har har overladt mobiltelefonen til min kampagneleder og kæreste, Irene Jeppesen, de næste fire uger. På den måde kan jeg fokusere på at møde borgerne, fortæller Carsten Kudsk.

- Jeg har prøvet, hvordan det var én gang, hvor jeg endte med at løbe mig selv halvt ihjel, og det vil jeg ikke gøre igen, siger Carsten Kudsk.

Relation til Folketinget: Carsten Kudsk har endnu ikke prøvet at blive valgt ind i folketinget for Dansk Folkeparti, men har forsøgt i 2007, 2015 og nu i 2019. Camilla Hersom har været i folketinget fra 2011 til 2015. Ved valget i 2015 mistede Radikale Venstre for første gang i historien deres mandat på Fyn. Det er tredje gang, Camilla Hersom stiller op.

TV 2/Fyn følger begge folketingskandidater under valget i 2019.