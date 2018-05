OB - AGF minut for minut

OB stiller med uændret trup til dagens returkamp på Odense Stadion mod AGF. AGF har tre spillere skadet.

- Det bliver både tæt og intenst.

Sådan siger cheftræner Kent Nielsen til OB's hjemmeside.

Her siger han også, at han glæder sig til dagens hjemmekamp mod AGF, hvor de to traditionsrige provinsklubber tørner sammen i returkampen i superligaens Europa Playoff-runde for at indløse billet til de lukrative kampe ude i Europa.

OB skal vinde for at indløse billet. Fynboerne måtte nemlig sidste weekend tage hjem fra Aarhus med et nederlag på 3-2.

- Efter kampen følte vi, vores præstation var til mere end det. Vi må til gengæld rose AGF for deres effektivitet – for effektivitet slår alt i fodbold. Men indholdet i spillet og i forhold til at kreere chancer fra vores side var godt, siger Kent Nielsen til OB's hjemmeside.

Læs også Nicki P i nyt styrt: Hånd skal skannes igen

Læs også OB's udebanemål bekymrer ikke AGF-træner

Læs også Suverænt i DM-finalen: Pytlicks tropper legede sig til sejr