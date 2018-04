Følg OB live mod Lyngby

Fra klokken 14 kan du her følge OB's hjemmekamp mod Lyngbys Boldklub live. OB kan fortsat nå europæisk deltagelse i næste sæson.

Når kampen mellem OB og Lyngby Boldklub sparkes i gang klokken 14.00 er der ifølge stillingen i gruppespillets pulje 2 umådeligt gode muligheder for OB, at hente yderligere point i bestræbelserne på at opnå europæisk deltagelse i næste sæson.

OB hentede i onsdag et point ude mod Randers FC og fører med 39 point puljen, mens Lyngby med 23 point er ligger sidst af puljens fire hold. De skal spille om at undgå nedrykning.

Du kan følge kampen live her:

OB's trup mod Lyngby

Til kampen har OB's cheftræner, Kent Nielsen, ifølge Ob.dk udtaget følgende trup på 18 spillere:

1. Thomas Mikkelsen

2. Kenneth Emil Petersen

4. Ryan Johnson Laursen

6. Jeppe Tverskov

8. André Rømer

10. Rasmus Festersen

11. Casper Nielsen

13. Sten Grytebust

14. Jens Jakob Thomasen

15. Nicklas Helenius

16. Julius Eskesen

17. Jacob Buus

19. Mikkel Desler

21. Mathias Greve

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Mohammed Fellah

28. Anders K. Jacobsen