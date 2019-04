LIVE: Følg OB's pokalfight mod FC Midtylland

Set med farvede OB-briller gør det ikke noget, hvis aftenens pokalkamp mellem OB og FC Midtjylland ikke kun får nerve, men også bliver nervepirrende.

Og så skal resultatet gerne være en OB-billet til pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag.

Opgøret på MCH Arena i Herning må således gerne fra kampstart indeholde den klassiske pokalkamps fight og vilje. Og tilsættes kampen den spænding, som bragte OB videre til semifinalen, så er pokalen fuld.

I kvartfinalen blev OB som det første hold nemlig klar til pokalsemifinalerne efter et drama, da Esbjerg var på besøg i Odense. Her skulle der straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder.

Kampen i Herning sparkes i gang klokken 19.30, og den følges kampen live herunder:

