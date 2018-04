Før Black Army-retssag i dag: Tatovørformand følte sig truet i bazar

Sagen om trusler mod tatovør-butik skal i dag for Østre Landsret efter at tre Black Army-medlemmer fik afpresningsdomme i byretten. For ti dage siden følte tatovørformand sig truet i Bazar Fyn.

Selv om Black Army i efteråret 2017 lagde vestene på hylden og lukkede klubhuset i Odense, opleves de stadig som en trussel i bymiljøet i Odense.

Det står klart før tre Black Army medlemmer torsdag i Østre Landsret skal have afgjort en sag om trusler mod en tatovørbutik i Odense.

Formanden for de danske tatovører, Lars Pedersen, oplyser til TV 2/Fyn, at han for blot ti dage siden følte sig så usikker i Bazar Fyn, at han bad sin kæreste om at være klar til at ringe 114 til Fyns Politi for at søge beskyttelse.

- Jeg havde glemt min overfaldsalarm, og da tre personer pludselig stopper op og den ene siger "se der er det svin, ham tatovøren, der har lagt sag an mod vores venner" og efterfølgende begyndte at tale i mobiltelefon, blev jeg rigtig nervøs, siger Lars Pedersen.

Der skete ikke mere i forbindelse med episoden, men Lars Pedersen mener, at klubmedlemmerne formentlig kun har lagt vestene, fordi de mener, at de så ikke kommer under den skærpede bandeparagraf.

Fortsat afpresning og trusler

Sagen torsdag omhandler tre mænd, der sidste år var tiltalt for trusler og afpresning. Og ved byretten i Odense blev mændene idømt fængsel i otte, syv og seks måneder.

Ifølge anklageskriftet havde de tre mænd forsøgt at afpresse penge af en tatovør-butik i Odense tilbage i februar 2017.

I forbindelse med den episode fortalte Lars Pedersen, der er formand for Professionelle Danske Tatovører, til TV 2/FYN, at flere tatovører i Odense havde oplevet "besøg" fra tre mænd fra Black Army.

Ifølge politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi er Black Armys nedlæggelse af sig selv i efteråret på Fyn ikke ensbetydende med, at personer, der tidligere har båret veste, ikke er aktive mere i bymiljøet i Odense.

I efteråret sad mange Black Arme-medlemmer fængslet for forskellige former for kriminalitet, og det skabte en mere fredelig periode.

- Men vi har efterfølgende fået henvendelser fra tatovører, der har oplevet episoder fra personer uden Black Army-veste. Det har vi fulgt op på. Vi har taget henvendelserne alvorligt, og vi har et godt samarbejde med tatovørerne, men det er ikke episoder, hvor vi har oplevet, at der har været materiale nok til at sigte nogle personer, siger Johnny Schou til TV 2/Fyn.

Sagen i Østre Landsret i Odense fortsætter fredag, hvor der også ventes domsafsigelse.

