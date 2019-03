Shasja mistede sin far til en hjernetumor: Først panikkede hun - nu gør hun ting, som hun ikke turde før

- Først får man et chok og panikker lidt. Og så begynder man at blive en rigtig sortseer. Man ved ikke, hvad man skal gøre.

Sådan lyder det fra Shasja Gregersen, der for under et år siden mistede sin far til en hjernetumor.

Lørdag havde Shasja Gregersen, der til daglig er social- og sundhedsassistent på Odense Universitetshospital, arrangeret en fire kilometer lang power-walk i Haarby i anledning af den internationale Hjernetumordag.

Det er jo ikke kun den syge, der bliver ramt. Det er alle, der står stand by lige pludselig. Det er rigtig hårdt, og man har brug for venner og familie. Shasja Gregersen, mistede sin far til en hjernetumor sidste år

Der bliver om året opdaget mellem 1.700 til 1.800 nye tilfælde af hjernetumorer i Danmark. Og det er dem og deres pårørende, som Shasja Gregersen vil sætte fokus på med power-walken.

- Jeg vil gerne belyse emnet. Der er for lidt fokus på hjernetumorer. Det er generelt kræft, man hele tiden hører om og ikke hjernetumorpatienterne. Så det vil jeg gerne sætte fokus på, fortæller hun til TV 2/Fyn kort inden power-walken gik i gang lørdag formiddag klokken 11.

Det har kostet deltagerne 50 kroner at være med til power-walken. Pengene går ubeskåret til Hjernetumorforeningen. Men deltagerne får også noget ud af gåturen.

Shasja Gregersen har planer om, at der skal snakkes en hel del om emnet, og så får deltagerne jo også lidt motion ud af det.

- Det er jo ikke kun den syge, der bliver ramt. Det er alle, der står stand by lige pludselig. Det er rigtig hårdt, og man har brug for venner og familie, der kan komme med noget så simpelt som mad, for det har man slet ikke overskud til selv, fortæller den engagerede power-walkvært.

00:13 Louise Wissing Jakobsen fra Hjernetumorforeningen fortæller, at lørdagens power-walk har stor betydning for foreningen. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Power-walken skaber også glæde hos Louise Wissing Jakobsen, der er frivillig tovholder i netværksgrupperne i hjernetumorforeningen i Odense.

- Det her betyder rigtig meget i forhold til at skabe opmærksomhed omkring sygdommen og samle penge ind. Vi er en patientforening, der ikke er så stor. Der er ikke så mange, der bliver ramt af hjernetumorer - heldigvis, siger hun.

Et hårdt og hurtigt forløb

Shasja Gregersens familie havde et meget hårdt forløb både under og efter faderens død af hjernetumoren.

Man forsøger at gribe fat i nogen, men systemet har jo også sine begrænsninger. Så derfor er det super godt, at man har hjernetumorforeningen, der kan hjælpe på sidelinjen. Shasja Gregersen, mistede sin far til en hjernetumor sidste år

- Det var et rigtigt hårdt forløb, og det hele kom som et chok næsten fra den ene dag til den anden. Min far blev pludselig dårligt gående på sit venstre ben og tog til lægen. Efter bare 14 dage kunne han stort set ikke gå og blev så scannet, hvor de finder en hjernetumor, fortæller hun til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Efterfølgende bliver der taget en biopsi, hvor de så finder ud af det faktisk er flere steder i hjernen - også kaldet hjernekræft.

De mange hjernetumorer sad så dybt inde i Shasja Gregersens fars hjerne, at der ikke var nogen mulighed for at operere dem ud.

00:18 Shasja Gregersen fik et chok, da hendes far fik en hjernetumor. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Hvad tænker man, når man får sådan en besked?

- Man forsøger at gribe fat i nogen, men systemet har jo også sine begrænsninger. Så derfor er det super godt, at man har hjernetumorforeningen, der kan hjælpe på sidelinjen, svarer Shasja Gregersen.

- Der kunne man møde andre i samme situation. De kunne give gode ideer til, hvordan man kunne leve i det, og hvordan man kunne komme videre efter et dødsfald.

Stor betydning for fremtiden

Selvom det var og stadig er et kæmpe tab at miste sin far, så har Shasja Gregersen efterfølgende også kunne få noget positivt ud af situationen.

- Jeg gør mere ting, som jeg ellers bare ville tænke, at jeg gerne ville. Det gør jeg bare. Sådan noget som det her event i dag, det er også drevet af det, fortæller hun og fortsætter:

- Man skal sætte pris på det, man har.

Shasja Gregersen bruger også hendes viden som pårørende på sit arbejde til dagligt. Her kan hun efter sin fars død i foråret 2018 sætte sig meget idn i det pårørendes sted, mens hun kan være sundhedsfaglig.

00:21 Shasja Gregersen har efter sin fars død kunnet få noget positivt ud af situationen. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Se hele indslaget om power-walken og Shasja Gregersen i TV 2/Fyns nyhedsudsendelse lørdag aften.