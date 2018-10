Hjælpen til Roxana: Først sagde rådmanden nej, dagen efter sagde han ja

Roxanas 12-årige dreng vidnede til politiet efter en skudepisode i Vollsmose 8. oktober. Det har traumatiseret drengen og familien modtog trusler. Derfor ville de ud af Vollsmose, og forsøgte at få kommunens hjælp til at finde en ny bolig.

I 16 dage var svaret nej. Efter TV 2/Fyn gik ind i sagen, gik der et døgns tid, så kunne rådmand Brian Dybro (SF) i samarbejde med boligforeningerne alligevel finde en bolig til familien, som de fredag formiddag har sagt ja til.

Så jeg ligger mig fladt ned og siger, at det her forløb, det burde og kunnet have været anderledes og bedre. Brian Dybro, Rådmand, SF

Hele forløbet har været hårdt for familien, der af frygt for sønnens sikkerhed, selv har arrangeret, at han kunne komme til at bo udenfor Fyn. Torsdag lykkes det familien at få alle deres ønsker opfyldt. Sønnen får psykologhjælp, kommunen hjælper med at finde en bolig og politiet har udstyret sønnen og moren med en overfaldsalarm.

Skriftlig afvisning, men mundtlig hjælp dagen efter

På den dag, hvor Roxana gik til TV 2/Fyn modtog hun ellers i hendes e-boks en skriftlig afvisning på hjælp til at finde bolig, som var underskrevet af Brian Dybro. I den skriftlige afvisning står der blandt andet:

"...I skal derfor via boligorganisationer eller private udlejere selv søge om anden bolig i det område, hvor I ønsker at bo."

- Det der sker i første omgang, det er, at forvaltningen har fået den opfattelse, at familien beder om økonomisk hjælp til at flytte. Der har man vurderet, at de ikke falder ind under de kriterier. Så går det op for mig om tirsdagen, hvor der er et langt forløb, at det de egentlig beder om hjælp til, det er at få hjælp til at få et boligtilbud. Så siger jeg til forvaltningen, at det kan vi jo godt hjælpe med, siger Brian Dybro i et interview med TV 2/Fyn.

Hør hele interviewet med Brian Dybro under teksten

Efter Roxana har stået frem med sin historie til TV 2/Fyn, har der især på Facebook været stor forundring over, hvorfor historien skal i medierne, før der sker noget.

- Det har heller ikke været kønt. Jeg kan ikke lave tingene om med tilbagevirkende kraft, men det jeg kan sørge for, det er, at vi lærer af det her forløb og får ændret vores procedurer i fremtiden, sådan at vi langt bedre kan give hjælp til mennesker, der havner i sådan en situation, siger rådmand Brian Dybro.

Har det noget at gøre med, at det kom i medierne?

- Det har i hvert fald sat fokus på sagen, og jeg kan sige, at jeg brugte store dele af min tirsdag i samarbejde med borgmesteren, for at prøve på at finde løsninger, siger Brian Dybro.

Læs også Roxanas mareridt er slut: Psykologhjælp og bolig på vej

- Det gode er jo, at vi ender med en løsning som familien rent faktisk kan bruge. Så jeg ligger mig fladt ned og siger, at det her forløb, det burde og kunnet have været anderledes og bedre. Det er vigtigt, at vi drager den læring af det, siger Brian Dybro.

Det kan gøres bedre i fremtiden

Brian Dybro forklarer yderligere til TV 2/Fyn, at der allerede fredag har været et møde med Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Fyns Politi. Ved dette møde er de kommet frem til, at der er et samarbejde, som kan gøres bedre i fremtiden. Helt konkret foreslår Brian Dybro ligeledes, at man fremadrettet får tilknyttet en kontaktperson med det samme, som skal hjælpe i situationen. Referatet herfra samt en redegørelse fra de individuelle forvaltninger er på vej til politikerne, oplyser Brian Dybro.

- Så der er sat en lang række tiltag i gang, for at vi kan undgå sådan noget her i fremtiden. Det er vigtigt, at sådan en familie oplever, at byen og kommunen bakker op, og giver alt den hjælp som den overhovedet kan, siger Brian Dybro.

Lyt til hele interviewet med Brian Dybro her: