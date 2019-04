Første brune vejskilt med politisk budskab er sat op på Fynske Motorvej

Ved afkørsel 48 Tietgenbyen på Fynske Motorvej står der nu et brunt skilt, der reklamerer for Galleri Galschiøt. Det er samtidig første gang, at et brunt turistvejskilt indeholder politiske budskaber i Danmark. Skiltet blev sat op fredag, men det har været en lang og dyr proces at nå dertil, forklarer Jens Galschiøt.

- Selve skiltet koster 80.000 kroner, fordi man skal betale for administration, kaffehentning, grafik og fundament. Jeg har nogle store cigarkasser, som vi kan tage af, hvis det hele går ad helvede til. Dem tog jeg faktisk og brugte på skiltet. Jeg var så bange for, at vi ikke fik det, så jeg var nødt til at betale lige med det samme.

Kunstværker har finansieret skiltene

Derfor har det været nødvendigt at tænke ud af boksen for at finansiere de nye skilte. For det er ikke kun på motorvejen, at der er sat et skilt op - også på de omkringliggende veje er der nu skilte, der peger mod galleriet.

- Vi manglede vel omkring 300.000 kroner eller sådan noget. Så vi gik i gang med at lave små skulpturer. Flere hundrede små skulpturer, som vi har solgt for 3.500 kroner. De koster normalt meget mere. Så ville skæbnen, at folk kom i bunkevis og købte dem. Vi har allerede solgt for 200.000 kroner, så det er i virkeligheden crowdfunded alt det her, forklarer kunstneren.

Det brune turistskilt, som nu står på motorvejen ved afkørsel 48, indeholder syv af kunstnerens mest kendte og provokerende kunstværker med politiske budskaber.

Skal tiltrække flere besøgende

En opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at der dagligt kører mere end 80.000 biler på Fynske Motorvej, og det er de bilister, som Jens Galschiøt håber får lyst til at køre omkring galleriet.

- Idéen opstod ud i luften. Hvad gør vi for at reklamere for galleriet? Vi har de sidste mange år haft 15.000 besøgende om året. Hvordan får vi flere folk herud? Jeg er sådan set kendt nok, men vi opdagede, at selv naboerne ikke vidste, at de kunne komme herud. Så skulle vi lave en stor annoncekampagne, og det har vi ikke råd til. Så opdager jeg det med skiltet og tænkte: “Gad vide, om vi kan få sådan et skilt?”

Og det kunne Jens Galschiøt. Skiltet står nu på Fynske Motorvej, men i lang tid frygtede kunstneren, at projektet ville blive stoppet.

- Skiltet kom op i går, og det er fantastisk. Jeg har hele tiden været bange for, at det blev stoppet, for det var så fint, at vi fik det. Hvis nu nogen bliver sure over det, hvad sker der så? Men heldigvis har ingen været sure, og det håber vi heller ikke der gør, men det ved vi jo ikke rigtig, siger Jens Galschiøt.

Udover det brune skilt ved afkørsel 48 på Fynske Motorvej er der også sat ni blå vejvisningsskilte op, som viser vej mod Galleri Galschiøt i Næsby.