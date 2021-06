Pilot landede i Odense for første gang i 17 år

Også piloterne glædede sig over dagens afgang mod Mallorca.

- Det er 17 år siden, at jeg var i Odense sidst. Det var faktisk på min første soloflyvning, så det er gensynsglæde at komme tilbage hertil, siger styrmand Morten Brøns.

Lang tid uden flyvninger

Det er luftfartsselskabet Sunclass, der står for dagens flyvetur med Spies-gæster fra lufthavnen i Beldringe. For piloterne er det godt at være i arbejde igen efter en lang periode med krise i rejsebranchen.

- Det er surrealistisk, at vi sidder her efter så lang tid uden flyvning. Vi er glade, men vi er også koncentrerede og fokuserede på, hvad vi skal, forklarer Morten Brøns.

Han håber på fyldte fly og mange rejselystne danskere, så branchen igen kan komme oven på efter coronaviruspandemien.

