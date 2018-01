Første dag for ny borgmester: - Nøglekortet virker ikke

Kaffeautomaten og nøglekortet drillede lidt på Tonni Hansens første dag som borgmester. Der er dog større udfordringer i sigte.

Det nye år har budt på nye arbejdsopgaver for Tonni Hansen (SF), der startede i jobbet som borgmester i Rudkøbing efter nytår.

TV 2/Fyn var med, da Langelands nye borgmester havde første arbejdsdag - en dag, der traditionelt byder på udfordringer som en ny kaffemaskine og et nøglekort, der ikke virker.

- Her mellem jul og nytår virkede nøglekortet ikke, fortæller Tonni Hansen i reportagen, du kan se herunder:

Se reportagen fra borgmester Tonni Hansens første dag på jobbet.

Den nye borgmester fik herefter forklaret, at han ikke havde fuld adgang før efter nytår, hvor han officielt sætter sig i borgmesterstolen.

Den nye borgmesters største udfordring

Det er dog ikke kaffeautomaten og nøglekortet, der er Langelands borgmesters største udfordring.

- Det er at give langelænderne troen på Langeland og dermed også skabe begejstringen og virkelysten hos os, der er herovre på øen, fortæller Tonni Hansen.

Langeland er sammen med kommuner som Svendborg og Kerteminde blandt de kommuner, man som fynbo skal holde ekstra øje med de kommende år.

- Langeland har fået en ny borgmester. En SF-borgmester, som har store forventninger om at kunne skabe ny fremgang og optimisme. Det er der også en forventning blandt hans vælgere, at han er i stand til, siger TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

Langeland har store forventninger til ny SF-borgmester, mener politisk kommentator.

Forskel i hverdagen

Flere nye borgmestre havde første arbejdsdag i andre kommuner samtidig med Tonni Hansen. At Fyn har fået flere nye borgmestre, vil dog ikke skabe en revolution.

- Jeg tror ikke, fynboerne kommer til at kunne mærke forskel i hverdagen. Det, man især skal holde øje med, er, at de alle sammen har udstedt det brede valgløfte, at de vil have et bredt samarbejde og brede løsninger hen over midten, forklarer Jesper Buch.

Hver fjerde langelænder satte krydset ved Tonni Hansen ved kommunalvalget i november.