Første fynske frilandskartofler gravet op

De første fynske frilandskartofler er gravet op af den fynske muld - og anerkendte michelinkokke har allerede været forbi.

Det er Skovløkke Frilandsgrønt i Marslev, der kan præstere Fyns første frilandskartofler. Kartoflerne bliver gravet op med håndkraft, koster 140 kroner kiloet og bliver primært solgt til flere købmænd og restauranter.

- Det er tidligere end sidste år, og i april havde vi kartofler den 28. april. Og i år har vi gravet en lille smule op den 23. april, som vi har leveret til nogle gourmetrestauranter, siger grøntsagsavler Michael Junge.

Årets første fynske frilandskartofler. Foto: Ole Holbech / TV 2/Fyn

Blandt andet har kokke fra michelinrestauranten Kadeau, der har restauranter i København og på Bornholm, været forbi Marslev for at tjekke de fynske kartofler, der er af den tidlige sort solist.

- De leder efter kvalitet og efter kartofler, der ikke er ødelagte eller kørt over af en maskine. Vi tager dem med hånden, og det kan de godt lide at servere for deres gæster – og vi kan godt lide at servere dem for befolkningen, for de er bare fine og af god kvalitet, siger Michael Junge.

Læs også Kæmper mod tørken: Landmænd vander markerne tidligt

Og det var de kvalitetsbevidste kokke heldigvis enige i.

- De er meget imponerede over vores kvalitet. Så vi ser frem til et godt samarbejde med dem, siger kartoffelavleren fra Marslev.

Kan købes af alle

Størrelsen af de tidlige kartofler svinger meget fra plante til plante, forklarer avleren.

- Nogle er store og nogle er små. Men de må heller ikke blive for store for restauranterne, siger Michael Junge.

Han har knap fire hektar med kartoffelmarker – og så har han også tre hektar med ærter, men det er en helt anden historie.

Læs også Målrettet kartoffelarbejde: Elever fra Verninge snupper DM-guld i madkundskab

De små guldklumper kan også erhverves af ganske almindelige fynboer.

- De kan også købes i vores vejbod. Men vi sælger også til flere restauranter, blandt andet Rudolf Mathis i Kerteminde, siger Michael Junge.