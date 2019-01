Første fynske mindehøjtidelighed efter togulykke

Nyborg Kirke lægger tirsdag og onsdag rum til de første offentlige mindehøjtideligheder for ofrene for dødsulykken på Storebæltsbroen.

Ulykken kostede otte mennesker livet onsdag i sidste uge.

- Når livets skrøbelighed i et splitsekund kommer så alt for tæt på, bliver vi rystede. Her viser erfaringen, at det kan være godt at søge sammen, synge sammen og høre ord, man ikke kan sige sig selv. Det kan styrke og trøste, siger biskop Tine Lindhardt i en pressemeddelelse.

Derfor er kirken åben både tirsdag og onsdag eftermiddag.

Aftensang

Begge dage vil der blive spillet stille musik, og det vil være muligt at kunne tænde et lys eller lægge blomster. Flere af kirkens præster vil desuden være til stede, hvis man ønsker at tale om ulykken.

Onsdag klokken 19.30 afslutter Nyborg Kirke mindehøjtidelighederne med aftensang med Tine Lindhardt.

Fem af de otte omkomne er fynboer. De kom fra henholdsvis Odense, det centrale Fyn, det østlige Fyn og det nordlige Fyn.