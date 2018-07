Første fynske robotvirksomhed børsnoterer sig

Fynsk robotfirma brager ind på børsen. Og det er der en særlig grund til.

Robotfirmaet Odico fra Odense fik 30 millioner kroner ind på bankkontoen, da virksomheden bragede ind på børsen.

Odico laver robotter, der kan skære og forme hårde byggematerialer og dermed reducere materialebrug, produktionstid og spare penge. Ifølge direktøren for robotfirmaet Anders Bundsgaard skyldes succesen blandt ande, den oversete teknologi i byggebranchen.

En overset teknologi

For nylig væltede robotfimaet ind på børsen og fik 30 millioner kroner ind og 3.632 nye ejere. Og tredoblet deres kursværdi. Og måske er det fordi, koden er knækket.

- Alt viser, at byggebranchen og den globale byggeindustri halter bagefter - fremstillingsindustrien og alle andre industrier. Det er helt naturligt at finde nogle måder, hvor automation for teknologi kan afhjælpe nogle af de der mandskabsmæssige problemer, man eksempelvis har i byggeriet, siger Anders Bundsgaard.

Med 30 millioner mere på lommen mener direktøren, at virksomheden er et godt skridt på vejen til at nå den revolution, de drømmer om.

- Det er naturligvis noget i dét, vi kommer med. Vi har bygget en case, som ikke er startet i går. Det er ikke en hurtig app, vi er kommet med. Vi har været her i seks år og lavet 250 projekter. Vi har reelt ikke ret mange andre at sammenligne os med, siger han.

Pengene fra børsnoteringen skal bruges til at ansætte flere folk i hovedkvarteret Odense. Og på at etablere salgskontorer rundt om i verden. Selvom 30 millioner lyder af meget, er det ikke en overvældende situation for Anders Bundsgaard.

- Vi har gjort os mange forestillinger og tanker. Overvældet er vi ikke, men vi er meget stolte af at komme ud med det budskab, vi gerne ville have med, og at folk har købt ind på det. Og man kan selvfølgelig blive ydmyg af de 3.600, som ejer det her selskab, fortæller direktøren.

Virksomhedens produkt

Det er blandt andet robotter, der kan flyttes direkte ud på byggepladser som virksomheden producerer. På byggepladserne kan de fra i dag gøre en forskel. De kan sættes til at producere og bygge komponenter til byggeindustrien. Det kunne eksempelvis være betonstøbeforme eller facadepaneler.

- Det vi har gjort, er at linke information, der findes i arkitekttegninger til robotter. Og så føder vi robotter med arkitektens tegninger, mens den står ude på byggepladsen. Basalt set kan vi sige, at vi har gjort robotter omstillingsparate, siger han.

Stort set alle skærer- og fræseoperationer, som i dag foregår manuelt, dem vil man kunne sætte en robot til.

- Vi ser os lidt som interessevirksomhed. Vi gør allerede eksisterende robotteknologi flytbar ved at modellerere og flytte det. Vi sætter byggebranchen i stand til at tage den her teknologi til sig. Det produkt, vi leverer, er i stand til at gøre en forskel ude på verdens byggepladser, fortæller Anders Bundsgaard.

I virksomhedens seneste regnskab omsatte virksomheden for 3,6 millioner kroner, men robotvirksomheden har et mål om at nå en omsætning på 200 millioner.

- Vi har nogle forventninger om at udrulle den her type teknologi. Det, vi har levet af de sidste seks år, er at sælge det produkt, som robotterne her har sået og produceret. Det vi har gjort nu, er at lave en todeling. Vi skal fortsætte med at producere sådan her, men vi skal også sætte den her teknologi ud til andre, der har samme behov, som vi har vist, vi kan løse her fra Odense. Vi er i stand til at lave en pop-up fabrik i Barcelona eller Madrid eller andre steder. Det er kun et spørgsmål om at flytte en robot i en container. Man tager en 20 eller 40 fods container og sætter en eller flere standardrobotter ind i dem, fortæller Anders Bundsgaard.

Optakten til succesen

Efter den fynske robotvirksomhed Odico besluttede at gå på "den lille børs", Nasdaq First North i Danmark, er aktien blevet overtegnet fire gange. Det betyder, at der er flere købere til aktien i forhold til udbuddet.

Med overtegningen har professionelle og private investorer samlet tegnet for 120,4 millioner kroner i det fynske selskab.

Odico udsteder 3.409.091 nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie, hvilket giver en indtægt til selskabet på 30 millioner kroner og en markedsværdi på 118 millionér kroner, oplyser selskabet i en børsmeddelelse.

- Lige nu er vi allesammen trukket tilbage i arbejdstøjet. Vi har en lang rejse foran os. Vi ser det her som startsnoren, siger Anders Bundgaard.