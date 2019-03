Katastrofe: Første klarinet gået i stykker

Magdalena Faust fra Berlin sidder tålmodigt og venter i foyeren i Odense Koncerthus.

Hun burde stå på sit hotelværelse og øve sig, men ved ankomsten til Odense, opdagede hun, at hendes klarinet er revnet.

- Det er faktisk min første revne, siger hun.

Det er meget uheldigt, når man er udvalgt til at deltage i en af de mest prestigefulde klarinetkonkurrencer i verden. I dette tilfælde Carl Nielsen International Competition i Odense.

Men det er nok ikke tilfældigt, det skete på en rejse.

- Det kan ske med instrumenter, når der er store udsving i temperatur, så nu kommer lyden ikke ud af klarinetten, som den burde, forklarer Magdalena Faust.

Hun skæver over til Hans Zachariassen, der har oprettet et mindre instrumentværksted i koncerthusets foyer. Han har konstateret, at revnen går igennem et af tonehullerne.

- Jeg har forsøgt at lime den og polere den, men du må komme igen, hvis der skal mere til, siger han til Magdalena Faust.

Hun er glad for at få klarinetten tilbage og lige så glad for, at hun ikke skulle på scenen i dag. Først fredag.

I alt 24 klarinettister er med i konkurrencen. 12 optræder torsdag, og de resterende 12 fredag. Derefter vælger juryen halvdelen fra.

De samlede konkurrencer slutter 31. marts.