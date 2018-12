Første søndag i advent byder på regnvejr

Søndag er nok ikke den mest oplagte dag at gå i skoven efter et juletræ, for det bliver en ganske våd første søndag i advent.

Til trods for regnvejret bliver søndagen på Fyn dog en ganske mild dag med temperaturer på mellem seks og otte grader, men med sporadiske regnbyger.

Læs også Forvoksede træer driller togtrafikken

Regnvejret er ikke så voldsomt op ad formiddagen, men henover middag begynder større byger at trække ind over Fyn. Derfra vil det regne resten af eftermiddagen og det meste af aftenen.

Vinden bliver let til frisk i løbet af dagen, men hen ad aftenen skifter den til en sydvestlig retning og aftager til svag til jævn.