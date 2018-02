Første spadestik til helt ny Odense-bydel

Mandag blev der taget første spadestik til til en ny bydel i Odense. Gartnerbyen, som den er døbt, ligger på den tidligere Gasa-grund i Bolbro.

Pensionskassen PFA, Odense Boligselskab, Arbejdernes Boligforening og Odense Kommune tog mandag første spadestik til den nye bydel i Odense, Gartnerbyen.

- Gartnerbyen er et billede på den store udvikling, som Odense er i fuld gang med. Byen er i vækst, og nu ser vi endnu et helt nyt kvarter tage form. Her får nye familier, studerende, enlige og ældre mulighed for at bo side om side i centrum af Odense og blive en del af byens fremtid, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i en pressemeddelelse.

Fornyelse af Bolbro

- Gartnerbyen er et betydeligt skridt for fornyelsen af Bolbro, hvor aktive borgere selv har været med til at forme området og dets udvikling. Det er et vigtigt spadestik for Bolbro og resten af Odense, siger Peter Rahbæk Juel.

Det første byggeri i den nye bydel kommer til at bestå af almene familieboliger og ungdomsboliger.

88 nye familieboliger

Odense Boligselskab opfører 88 nye familieboliger, som udgør selskabets del af det nye byggeri. Der er tale om lyse og funktionelt indrettede to- og treværelses boliger til parret eller den lille familie.

- Odense Boligselskab ser frem til at blive en del af Gartnerbyen med vores 88 boliger. Området bliver et spændende sted at bo med et godt miljø. Vores boliger bliver fortrinsvis mindre toværelses boliger, hvor unge – både enlige og par – kan komme til at bo tæt ved byens pulserende liv, siger René Bøye, der er bestyrelsesformand for Odense Boligselskab.

84 nye ungdomsboliger

Arbejdernes Boligforening Odense opfører 84 ungdomsboliger på hver 50 kvadratmeter i området. De bliver opført i samme stil som familieboligerne, og begge boligbyggerier ventes færdige i efteråret 2019.

- Vi er glade for, at vi med byggeriet at de 84 ungdomsboliger i Gartnerbyen kan tilbyde de studerende en god bolig tæt på byen og tæt på uddannelsesinstitutioner og letbanen, siger Helle Jakobsen, der er direktør i Arbejdernes Boligforening Odense.

De 84 ungdomsboliger på hver 50 kvadratmeter bliver attraktive med egen altan eller terrasse.

- At der er et område med blandede typer byggeri kan betyde, at de unge i vores kommende ungdomsboliger får et ønske om at blive boende i området og i Odense, siger Tessa Johansen, der er formand Arbejdernes Boligforening Odense.

Entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen A/S har totalentreprisen på begge selskabers boliger og er desuden PFA’s partner i forhold til det kommende byggeri af 156 PFA-lejeboliger Det byggeri ventes at gå i gang i første halvår 2018.

Det samlede areal er på næsten 140.000 kvadratmeter. Gartnerbyen ejes af PFA Ejendomme og H. Skjøde Knudsen A/S med hver 50 procent.

